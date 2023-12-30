外遊注意｜壯漢獨遊-27°C哈爾濱　耳朵凍傷長出大水泡　做漏1件事險「凍甩耳」｜附凍傷處理及預防方法

▲ 內地一名男子獨遊哈爾濱冰雪大世界，結果因為保護措施不足而導致耳朵凍傷。

冬季出外遊玩要做好保暖措施，否則隨時有可能被凍傷。一名來自河南的拳擊教練近日到黑龍江哈爾濱的冰雪大世界遊玩，但他一直沒有戴上帽子或耳罩等衣物保暖，導致他的耳朵竟凍出如雞蛋般大的水泡。

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當地網民：凍掉耳朵是真事

綜合內媒報道，本身任職拳擊教練的事主身體質素一向極佳，近日獨自到哈爾濱冰雪大世界遊玩，當時白天氣溫據悉僅得-27°C。當時他一直在室外遊玩了逾兩小時，過程中一直沒有佩戴帽子、耳罩等頭部保暖衣物。當他其後返回住所後，他的耳朵出現明顯凍傷，左耳更冒出一個大水泡，形狀如同雞蛋。事後他在朋友的幫忙下塗上止凍膏，以紓緩症狀。

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事件在網上曝光後引起關注，不少內地網民紛紛表示哈爾濱的冬季氣溫確實非常低，應做好防護措施，更有當地人分享親戚經歷，指對方曾因為溫度過低而凍到耳朵脫落：「我姑父以前在大慶油田打工，是真的凍掉了小半個耳朵，凍掉耳朵不是形容詞，是真事」。此外，亦有人指出凍傷後有機會出現後遺症，「我現在真的一到冬天，出去一會兒耳朵就腫了，進到房間一會兒就好了，不光紅腫還有點熱、有點疼」、「拳擊教練也被凍得像個『冰棍』」。

據資料顯示，哈爾濱冰雪大世界是當地一個非常受歡迎的旅遊景點。每年冬季，來自全國各地的遊客都會來到這裡，欣賞美麗的冰雕和雪景。

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凍傷嚴重者或需截肢

凍傷後果可大可小。根據本港仁安急症門診中心資料，凍傷所指的是臉部、耳朵、手、足及頸部皮膚等身體部分長時間暴露於寒冷空氣中，因而導致血管收縮，甚至血液停止供應。若不及時令受寒部分再次暖起來，傷處有可能會出現組織壞死，嚴重者須截肢。

凍傷的症狀如下：

初時皮膚蒼白或有灰白色的斑點，傷處感覺寒冷、痛楚，可能會有水泡出現

不久，傷處痛楚會消失，感覺麻木而僵硬

情況嚴重者會喪失疼痛感，皮膚會轉為紫色，表示組織壞死

凍傷治療及預防方法

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