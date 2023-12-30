  • 23°C
香港時間 : 20231230日 (週六) 13:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 叱咤樂壇流行榜2023 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

外遊注意｜壯漢獨遊-27°C哈爾濱　耳朵凍傷長出大水泡　做漏1件事險「凍甩耳」｜附凍傷處理及預防方法

醫生診症室 11:05 2023/12/30

分享：

分享：

熱門 叱咤樂壇流行榜2023 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

內地一名男子獨遊哈爾濱冰雪大世界，結果因為保護措施不足而導致耳朵凍傷。

冬季出外遊玩要做好保暖措施，否則隨時有可能被凍傷。一名來自河南的拳擊教練近日到黑龍江哈爾濱的冰雪大世界遊玩，但他一直沒有戴上帽子或耳罩等衣物保暖，導致他的耳朵竟凍出如雞蛋般大的水泡。

最新影片：

活得健康啲
生命鬥士 | 公院護士患4期卵巢癌　捱過6次化療重返職場：更理解病人

當地網民：凍掉耳朵是真事

綜合內媒報道，本身任職拳擊教練的事主身體質素一向極佳，近日獨自到哈爾濱冰雪大世界遊玩，當時白天氣溫據悉僅得-27°C。當時他一直在室外遊玩了逾兩小時，過程中一直沒有佩戴帽子、耳罩等頭部保暖衣物。當他其後返回住所後，他的耳朵出現明顯凍傷，左耳更冒出一個大水泡，形狀如同雞蛋。事後他在朋友的幫忙下塗上止凍膏，以紓緩症狀。

點擊圖片放大
+2

事件在網上曝光後引起關注，不少內地網民紛紛表示哈爾濱的冬季氣溫確實非常低，應做好防護措施，更有當地人分享親戚經歷，指對方曾因為溫度過低而凍到耳朵脫落：「我姑父以前在大慶油田打工，是真的凍掉了小半個耳朵，凍掉耳朵不是形容詞，是真事」。此外，亦有人指出凍傷後有機會出現後遺症，「我現在真的一到冬天，出去一會兒耳朵就腫了，進到房間一會兒就好了，不光紅腫還有點熱、有點疼」、「拳擊教練也被凍得像個『冰棍』」。

據資料顯示，哈爾濱冰雪大世界是當地一個非常受歡迎的旅遊景點。每年冬季，來自全國各地的遊客都會來到這裡，欣賞美麗的冰雕和雪景。

點擊圖片放大
+4
+3

凍傷嚴重者或需截肢

凍傷後果可大可小。根據本港仁安急症門診中心資料，凍傷所指的是臉部、耳朵、手、足及頸部皮膚等身體部分長時間暴露於寒冷空氣中，因而導致血管收縮，甚至血液停止供應。若不及時令受寒部分再次暖起來，傷處有可能會出現組織壞死，嚴重者須截肢。

凍傷的症狀如下：

  • 初時皮膚蒼白或有灰白色的斑點，傷處感覺寒冷、痛楚，可能會有水泡出現
  • 不久，傷處痛楚會消失，感覺麻木而僵硬
  • 情況嚴重者會喪失疼痛感，皮膚會轉為紫色，表示組織壞死

凍傷治療及預防方法

點擊圖片放大
+3
+2

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

健康問題 旅遊資訊 好去處 寒冷天氣 治療 網絡熱話 天氣 哈爾濱

最高瀏覽

癌症殺手︳大腸癌年殺2298人　1948-1974年出生1.1起免費參加大腸癌篩查　參與資格+資助+方法一覽
癌症殺手︳大腸癌年殺2298人　1948-1974年出生1.1起免費參加大腸癌篩查　參與資格+資助+方法一覽
無牌行醫｜北角中醫離世　兒無牌「承父業」估計月賺$13萬　自製涼茶醫濕疹女客人「中招」
無牌行醫｜北角中醫離世　兒無牌「承父業」估計月賺$13萬　自製涼茶醫濕疹女客人「中招」