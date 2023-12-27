校園直擊丨聖士提反堂斥80萬增設1:1全波音737飛行模擬器 啟發學生追機師夢

▲ 聖士提反堂斥80萬增設1:1全波音737飛行模擬器，啟發學生追機師夢。

【學校資訊/官津中學/聖士提反堂中學】飛機師是不少人夢想職業，但入門門檻高，是基層學子遙不可及的夢。位於西營盤的聖士提反堂中學投資80萬港元增設1比1波音737飛行模擬器及開設三個階段的夢想啟航課程，啟發學生夢想之外，更引導學生一步步實踐夢想。聖士提反堂中學校長麥偉麟表示學習駕駛飛機不但僅學習操控模擬器，課程揉合STEAM、價值觀教育及為學生創造英語實用場景。

建校超過50年的聖士提反堂中學以「敢想‧敢行Dream a Dream, Walk a Dream 」為辦學理念，麥偉麟校長深信在教育的核心價值是讓學生找到夢想，協助他們實踐夢想，「學生躺平是沒有目標，但只要找到人生目標，他們絕對不會躺平，反而更主動去學習」。學校一向設紙飛機活動，且深受學生歡迎，疫情前學生曾前往寧波比賽，成績打破全國紀錄。學校留意到學生對航空熱情，校長不但親自帶隊到航空公司總部參觀，今年更將波音737飛行模擬器搬到學校課室，設立堂中航空夢工場。

堂中航空夢工場負責岑鈞博主任解釋課程劃分三個階段，第一階段是體驗課程，中一至中五學生可參加每節1小時，全期18小時的模擬飛行體驗，內容介紹波音737模擬器、小型飛機模擬器及駕駛艙佈局和基本控制；第二階段課程為6節，在中一至中三學生及中四至中六學生各選出15位學生參與，分兩組進行，學生進一步理解操縱桿、舵腳、飛行理論等知識。第三階段則較深奧，進階模擬飛行課程，學生參加約20小時課程。學生完成課程後能夠順利駕駛飛機，包括起飛、油門調整、轉彎、調控高度、速度等及降落。

「學生在日常課堂所學投於實際應用，令他們上課時更專注。」岑鈞博表示航空課程結合STEAM、英語、地理、數學等知識，學生需使用英語與控制塔溝通訓練英語能力、穿梭山川時，學生留意不同國家的山脈及河流等氣流，提升學生學習興趣及投入度。

來自中四的黃曉安及麥健豐分別以飛機師及飛機工程師為理想職業，黃曉安表示學校聘請現役飛機師到校授課，「學習到很多行內真正術語」，課程啟發他成為飛機師的夢想，「真正認識到自己興趣及志向」。操控飛機絕對不易，很微小偏差影響飛行，「失敗過很多次，課堂後不停在網上找資料，學習技術及改善空間」麥健豐回憶學習過程，有志成為飛機工程師的他希望將學習知識投入於改進飛機構造及科技，提升飛行安全及體驗。

在聖士提反堂中學找到夢想及人生方向的畢業李瀚洋表示，從沒想過在課室看到1比1完整波音737飛行模擬器，中學時期的他參與不同活動，例如「大哥哥姐姐計劃」，令他找到飛機工程夢。他目前於理工大學修讀工程，未來再進修成為飛機師。

麥偉麟校長表示，「學生初時連夢想都沒有，學校透過不同活動及課程發掘及鼓勵學生追夢」設立VR創意學習室、引入專業舞台設備等。學校於課程融合書本知識外，亦滲入價值觀教育，課室模擬機師駕駛失誤能從頭開始，但成為真正商用機師背負數百條生命，每個決定須謹慎。他強調不但機師，其他職業也有品德要求。由紙飛機到波音737飛行模擬器、由夢想變到現實，麥偉麟校長期望每位學生能找到真正人生目標。

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