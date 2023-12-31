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惡菌危機｜窗簾表面乾淨　暗藏3類致病惡菌病毒　醫生籲3大情況須即洗

保健美顏 09:00 2023/12/31

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熱門 金手指 新手爸媽 叱咤樂壇流行榜2023 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

窗簾表面無污漬其實暗藏邋遢！台灣有醫生分享窗簾會吸附大量肉眼看不到的污染物，包括灰塵顆粒、微生物如細菌、病毒等，並建議3大清潔方法，以及日常清潔和更換窗簾的頻率讓大家參考。

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3大常見污染物

台灣微創內視鏡重症醫生兼醫學博士黃軒早前在Facebook專頁以「你家窗簾有多髒？」為題發帖，表示家中窗簾一日24小時掛在窗前，不要以為沒有觸碰便不骯髒，其實窗簾一直在吸附大量肉眼看不到的污染物，包括灰塵顆粒、氣體和揮發性有機化合物、微生物等。

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1. 空氣中的灰塵顆粒

室內灰塵：室內空氣中的灰塵有多種來源，例如皮屑、纖維、煙塵等，窗簾可吸附和收集這些室內灰塵顆粒。

室外灰塵：室外環境中的灰塵，可能包含空氣中的污染物、道路塵埃、花粉、土壤微粒等。當打開門或窗戶，室外空氣會進入室內，窗簾便會吸附這些室外灰塵顆粒。

花粉：花粉是植物的繁殖結構，當花粉飄散在空氣中時，窗簾可吸附這些微小的花粉顆粒。

塵蟎和其他昆蟲碎屑：塵蟎是室內常見的微小節肢動物，牠們棲息在家具、床上和地毯等地方，牠們的碎屑和排泄物可能成為窗簾上的灰塵顆粒。

2. 氣體和揮發性有機化合物（VOCs）

吸煙：如家中有吸煙者，即使躲在露台或到戶外吸煙，只要有打開窗戶或門口，窗簾都會吸附二手煙的化學物質和微小的煙霧顆粒。

揮發化學物質：家居中的一些產品和材料，例如清潔劑、油漆、地毯、家具等，可能釋放揮發性有機化合物，窗簾可吸附這些化合物。

3. 微生物

窗簾作為室內環境中的表面之一，可能會吸附和支持各種細菌、霉菌、真菌和病毒等微生物的生長和滋生，常見的微生物類型包括：

細菌：窗簾上可能存在多種細菌，而不只限於常見的大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、肺炎鏈球菌等。
霉菌和真菌：窗簾上又濕又陰，可能會滋生多種霉菌和真菌，如黴菌、曲黴菌、酵母菌等。
病毒：某些呼吸道咳出的病毒，可能懸浮並存在於窗簾上，包括流感病毒、冠狀病毒等。
3大清潔方法

黃醫生表示窗簾會影響室內空氣品質和美觀，其綜合不同專家意見後，建議3大窗簾清潔方法，惟具體清潔頻率應根據個人需求和窗簾使用情況進行調整。

日常清潔方面，可定期用吸塵機或毛刷清除窗簾表面的灰塵和碎屑，以保持窗簾的清潔狀態，一般建議每隔1至2個月進行1次。
視乎窗簾材質，某些窗簾可水洗清潔，可參考窗簾的清洗標籤或製造商建議清洗。通常窗簾可使用溫和的清潔劑和適當水溫進行輕柔洗滌，清洗前可先將窗簾拆下，分開清洗或使用洗衣袋保護。
某些特殊材質的窗簾可能需要乾洗，以避免材質變形或損壞，建議尋求專業乾洗店協助，按照窗簾標籤上的清潔指示進行乾洗。

3種情況應立即洗窗簾

如家中窗簾出現以下情况，黃醫生建議最好立即清洗：

  • 窗簾受到明顯污染：例如食物或飲料的灑濺
  • 窗簾接觸到有害物質：例如血液或其他體液（動物大小二便）
  • 窗簾受到污染源的近距離接觸：例如車輛大量排放廢氣

至於多久要更換窗簾，黃醫生指窗簾的更換頻率取決於多個因素，包括窗簾材質、使用環境和個人喜好，一般建議每1至2年更換全新窗簾，以保持衛生和外觀。

文章內容獲黃軒醫生授權刊登

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