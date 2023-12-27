校長專欄︱將學習壓力化為動力 黃永樹小學校長：童心需要用愛心灌溉

▲ 保良局黃永樹小學陳瑞良校長表示，快樂學習是成功和幸福感泉源。

冬日的天空是蔚藍的，蔚藍的天空上，卷雲雪白如飛紗飄動，飛紗飄動恍惚在跟季候鳥告別揮手。細葉榕仍舊每天穿起整齊的翠綠色軍服，屹立在學校的入口處，不搖也不擺地舉起枝幹，戴上葉冠，默默地像將軍般鎮守校園。

也許有人會覺得學習的生活節奏綿密，步調太快，會逼得孩子喘不過氣來。正如凜冽的冷鋒雨會來襲，那種刺骨寒溫使人顫抖一樣。有時候，我們的憂鬱是因為誤用負能量的放大鏡，把一小點看成一堵墻吧。那不如在苦悶的時刻，選擇多呼吸一口鮮氣，讓血脉使身體充滿暖流。

若然是我，我會選用全視綫的目光，感受冬日陽光的可貴。半年以來，學生的生活何其精彩：全方位學習周、親子烘焙、秋季旅行、戶外的參觀，境外的遊學、活力的陸運會、普世歡騰的聖誕派對……同學的熱情投入，即使壓力也可以化為動力。原來，只要你享受其中，便會發現這都是他們所需要的豐富營養素。只要我們供應不缺，學生便會均衡發展，全面成長。

誰會稀罕輕易拾得的快樂？快樂學習是成功和幸福感泉源。童心需要用愛心灌溉！不要因為莖葉未長，或者花蕾未結而自尋苦惱。沒有春的雨水滋養百草，不會見到夏季遍野的繁花；沒有盛夏花團錦簇，不會有秋天豐收的果園；沒有冬日的短眠，不會在蘇醒之後萬物叢生。

教育家蒙特梭利說過：「我們對兒童所做的一切，都會開花結果，不僅影響他一生，也决定他一生。」相信明天，盼待來年，只要堅持灌溉，便會是美好的童年。

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