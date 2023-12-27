  • 19°C
香港時間 : 20231227日 (週三) 18:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 黎淑賢 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

校長專欄︱將學習壓力化為動力 黃永樹小學校長：童心需要用愛心灌溉

升學教育 17:39 2023/12/27

分享：

分享：

熱門 黎淑賢 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

保良局黃永樹小學陳瑞良校長表示，快樂學習是成功和幸福感泉源。

冬日的天空是蔚藍的，蔚藍的天空上，卷雲雪白如飛紗飄動，飛紗飄動恍惚在跟季候鳥告別揮手。細葉榕仍舊每天穿起整齊的翠綠色軍服，屹立在學校的入口處，不搖也不擺地舉起枝幹，戴上葉冠，默默地像將軍般鎮守校園。

也許有人會覺得學習的生活節奏綿密，步調太快，會逼得孩子喘不過氣來。正如凜冽的冷鋒雨會來襲，那種刺骨寒溫使人顫抖一樣。有時候，我們的憂鬱是因為誤用負能量的放大鏡，把一小點看成一堵墻吧。那不如在苦悶的時刻，選擇多呼吸一口鮮氣，讓血脉使身體充滿暖流。

童學園
校長專訪︱保良局唐乃勤初中書院創科教育先驅　推大學級數生物科技研究海綿

若然是我，我會選用全視綫的目光，感受冬日陽光的可貴。半年以來，學生的生活何其精彩：全方位學習周、親子烘焙、秋季旅行、戶外的參觀，境外的遊學、活力的陸運會、普世歡騰的聖誕派對……同學的熱情投入，即使壓力也可以化為動力。原來，只要你享受其中，便會發現這都是他們所需要的豐富營養素。只要我們供應不缺，學生便會均衡發展，全面成長。

誰會稀罕輕易拾得的快樂？快樂學習是成功和幸福感泉源。童心需要用愛心灌溉！不要因為莖葉未長，或者花蕾未結而自尋苦惱。沒有春的雨水滋養百草，不會見到夏季遍野的繁花；沒有盛夏花團錦簇，不會有秋天豐收的果園；沒有冬日的短眠，不會在蘇醒之後萬物叢生。

教育家蒙特梭利說過：「我們對兒童所做的一切，都會開花結果，不僅影響他一生，也决定他一生。」相信明天，盼待來年，只要堅持灌溉，便會是美好的童年。

12月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

ET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

撰文 : 陳瑞良校長 保良局黃永樹小學

欄名 : TOPick校長專欄

最新專欄文章

興趣為本｜兩名年輕追夢者與坪石宣基合作　開發「VR足球員訓練計劃」改善學生專注力不足
2023/12/21
興趣為本｜兩名年輕追夢者與坪石宣基合作　開發「VR足球員訓練計劃」改善學生專注力不足
校長專欄︱別只向孩子提要求　基德小學校長：適時放手讓他們學會選擇
2023/12/19
校長專欄︱別只向孩子提要求　基德小學校長：適時放手讓他們學會選擇
校長專欄丨笑容是教育及育兒的良方 陸慶濤小學校長：笑容是強大的力量
2023/12/15
校長專欄丨笑容是教育及育兒的良方 陸慶濤小學校長：笑容是強大的力量
校長專欄｜Marvel之父Stan Lee勵志分享 愛官校長：不要被他人左右你的夢想
2023/12/07
校長專欄｜Marvel之父Stan Lee勵志分享 愛官校長：不要被他人左右你的夢想
校長專欄｜鼓勵學生要站在台上領獎 樂善堂劉德學校長：要令學生相信自己
2023/12/06
校長專欄｜鼓勵學生要站在台上領獎 樂善堂劉德學校長：要令學生相信自己
壓力 中小學教育 小學

最高瀏覽

黎淑賢離世丨盧惠光前妻黎淑賢家中燒炭　送院搶救惜返魂乏術
黎淑賢離世丨盧惠光前妻黎淑賢家中燒炭　送院搶救惜返魂乏術
黎淑賢離世丨黎淑賢生前最後IG發文曝光　現任丈夫收WhatsApp短訊：來生再見
黎淑賢離世丨黎淑賢生前最後IG發文曝光　現任丈夫收WhatsApp短訊：來生再見
黎淑賢離世｜對人歡笑恐背人愁　拆解3大抑鬱症警號　家人勸慰時一句話恐成催命符
黎淑賢離世｜對人歡笑恐背人愁　拆解3大抑鬱症警號　家人勸慰時一句話恐成催命符
急症室最長等候時間（12月27日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月27日 時間12:05）