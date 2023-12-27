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MIRROR Time｜跟12子一同坐熱氣球　高空觀賞葡萄酒莊園【附訂票連結】

娛樂 17:41 2023/12/27

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熱門 黎淑賢 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

《MIRROR Time》

ViuTV全新節目《MIRROR Time》本周起播映。為慶祝成軍5周年， MIRROR第一次全員出走到澳洲享受專屬的「MIRROR Time」。節目中，成員挑戰不同的遊戲，實行「贏咗有獎，輸咗要罰」的連串驚喜，也會回顧出道以來的心路歷程和互相分享心底話。 

昨晚（12月26日）播出的《MIRROR Time》，12子齊齊玩熱氣球，當中有成員十分大膽，也有人看似緊張，呈現不同性格。

坐上熱氣球。

澳洲的亞拉河谷是熱氣球熱門地，距離墨爾本市中心只需50分鐘車程，由環球熱氣球公司帶領，從高空俯瞰維多利亞著名葡萄酒產區的壯麗景色。

在熱氣球上也可高空觀賞維多利亞超過80 個葡萄酒莊園，漫遊在天空之中感受山脈和葡萄園宏偉的景色。鼓勵旅客以熱氣球展開充滿冒險和驚喜的旅程，享受在在天空中自由翱翔的感覺。

飛行套餐有不同選擇，當中最相宜是在墨爾本市區的普通飛行，約一小時，價錢約港元569一位。（訂票連結按此） 

摩寧頓半島

今次 MIRROR 在維多利亞州的住宿大本營均選在摩寧頓半島，它以金黃色的海灘及壯觀的葡萄園而聞名，是海濱度假的首選目的地。

旅客可以在和暖的月份盡情享受游泳、潛水和衝浪的樂趣，在自然美景之下，欣賞無盡的自然美景。

此外，摩寧頓半島更以溫泉和水療而聞名，任何季節都讓旅客可度過一個療癒身心的旅行體驗。

摩寧頓半島

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記者：eric

Mirror 歌手 墨爾本 澳洲 ViuTV

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