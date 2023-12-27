  • 19°C
香港時間 : 20231227日 (週三) 18:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 黎淑賢 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

資優培養︱資優孩子「百足咁多爪」 兩大建議幫助資優孩子做好時間管理

升學教育 17:45 2023/12/27

分享：

分享：

熱門 黎淑賢 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

資優孩子的特點是「百足咁多爪」，要做好時間管理。

資優孩子的特點是「百足咁多爪」，他們興趣廣泛且多樣化，對各種新事物都充滿好奇，這個優點值得欣賞；但正如一個錢幣有兩面，有時候優點同時亦可能是缺點，同時兼顧學業和多元興趣，有機導致時間管理失衡。作為家長，我們有責任幫助他們發展良好的時間管理能力，讓他們能夠更好地平衡學習和興趣。

童學園
校長專訪︱保良局唐乃勤初中書院創科教育先驅　推大學級數生物科技研究海綿

陷入選擇困難

首先，家長可以讓孩子明白到建立明確目標和計劃對於時間管理至關重要。特別是資優孩子，他們每天接收到的資訊和事物非常多，再加上興趣特別廣泛，令他們較一般孩子更易陷入「選擇困難症」。因此，家長應該及早引導他們確定想要實現的目標，制定實現這些目標所需的步驟，並協助他們擬訂明確的計劃，包括每天、每週和每月的時間分配。這樣的計劃有助他們有組織、有系統地利用時間，更好地追求個人目標。

其次，教授優先順序對資優孩子來說也非常重要。儘管他們對感興趣的事物充滿熱誠，具有超凡的吸收知識能力和無窮的精力，但長期同時應付多項學習很難持之以恆，而且很容易導致過勞。家長們可以幫助孩子學會辨別哪些活動最重要，鼓勵他們根據目標的重要性和期限，將活動排定優次，在時間分配上給予優先考慮。這樣的能力可以幫助他們在各種興趣之間做出明智選擇，同時也給予自己充分的休息。

活用時間表

創建固定的時間表也是一個有效的時間管理策略。固定的日程安排，有助孩子建立結構和節奏感。編定時間表，在每天固定時段進行特定活動，例如學習、運動、休息和娛樂等，可以提醒孩子遵守時間管理計劃，並幫助他們更好地安排和利用時間。家長可以教導孩子使用日程表、提醒事項或時間管理應用程式等工具來組織日程。讓孩子學會自主規劃和控制時間，有助他們在長遠的成長路上發展良好的時間管理能力。

最後，開放溝通渠道是成功幫助資優孩子的重要因素。跟孩子保持開放式的溝通，了解他們的壓力和需求，聆聽他們的意見和困難，並提供支持和指導。建立互相尊重和信任的關係，讓孩子感到可以向我們傾訴和尋求幫助。

資優孩子做好時間管理是幫助他們盡展潛能的先備條件。當孩子妥善掌控自己的時間運用，便能夠更好地平衡學習和興趣，提高效率，在成長過程中取得更好的成果。各位家長，讓我們一起努力幫助孩子成為時間管理高手！

12月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

ET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

撰文 : 黃忠波先生 香港資優教育學苑助理院長 (課程)

相關文章

資優教育｜資優學苑重視學員精神健康 建議家長主動打開話題關心子女
14:15 2023/11/06
資優教育｜資優學苑重視學員精神健康 建議家長主動打開話題關心子女
航空課程｜香港資優教育學苑與香港國際航空學院協作 發掘及培育航空專才
18:06 2023/11/24
航空課程｜香港資優教育學苑與香港國際航空學院協作 發掘及培育航空專才
學校動態︱港澳信義會明道小學設資優培訓 學生於多項比賽奪取佳績
16:45 2023/11/28
學校動態︱港澳信義會明道小學設資優培訓 學生於多項比賽奪取佳績

你可能感興趣

資優教育｜資優學苑重視學員精神健康 建議家長主動打開話題關心子女
14:15 2023/11/06
資優教育｜資優學苑重視學員精神健康 建議家長主動打開話題關心子女
航空課程｜香港資優教育學苑與香港國際航空學院協作 發掘及培育航空專才
18:06 2023/11/24
航空課程｜香港資優教育學苑與香港國際航空學院協作 發掘及培育航空專才
學校動態︱港澳信義會明道小學設資優培訓 學生於多項比賽奪取佳績
16:45 2023/11/28
學校動態︱港澳信義會明道小學設資優培訓 學生於多項比賽奪取佳績
香港資優教育學苑 資優教育 中小學教育 興趣

最高瀏覽

黎淑賢離世丨盧惠光前妻黎淑賢家中燒炭　送院搶救惜返魂乏術
黎淑賢離世丨盧惠光前妻黎淑賢家中燒炭　送院搶救惜返魂乏術
黎淑賢離世丨黎淑賢生前最後IG發文曝光　現任丈夫收WhatsApp短訊：來生再見
黎淑賢離世丨黎淑賢生前最後IG發文曝光　現任丈夫收WhatsApp短訊：來生再見
黎淑賢離世｜對人歡笑恐背人愁　拆解3大抑鬱症警號　家人勸慰時一句話恐成催命符
黎淑賢離世｜對人歡笑恐背人愁　拆解3大抑鬱症警號　家人勸慰時一句話恐成催命符
急症室最長等候時間（12月27日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月27日 時間12:05）