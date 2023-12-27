資優培養︱資優孩子「百足咁多爪」 兩大建議幫助資優孩子做好時間管理

▲ 資優孩子的特點是「百足咁多爪」，要做好時間管理。

資優孩子的特點是「百足咁多爪」，他們興趣廣泛且多樣化，對各種新事物都充滿好奇，這個優點值得欣賞；但正如一個錢幣有兩面，有時候優點同時亦可能是缺點，同時兼顧學業和多元興趣，有機導致時間管理失衡。作為家長，我們有責任幫助他們發展良好的時間管理能力，讓他們能夠更好地平衡學習和興趣。

陷入選擇困難

首先，家長可以讓孩子明白到建立明確目標和計劃對於時間管理至關重要。特別是資優孩子，他們每天接收到的資訊和事物非常多，再加上興趣特別廣泛，令他們較一般孩子更易陷入「選擇困難症」。因此，家長應該及早引導他們確定想要實現的目標，制定實現這些目標所需的步驟，並協助他們擬訂明確的計劃，包括每天、每週和每月的時間分配。這樣的計劃有助他們有組織、有系統地利用時間，更好地追求個人目標。

其次，教授優先順序對資優孩子來說也非常重要。儘管他們對感興趣的事物充滿熱誠，具有超凡的吸收知識能力和無窮的精力，但長期同時應付多項學習很難持之以恆，而且很容易導致過勞。家長們可以幫助孩子學會辨別哪些活動最重要，鼓勵他們根據目標的重要性和期限，將活動排定優次，在時間分配上給予優先考慮。這樣的能力可以幫助他們在各種興趣之間做出明智選擇，同時也給予自己充分的休息。

活用時間表

創建固定的時間表也是一個有效的時間管理策略。固定的日程安排，有助孩子建立結構和節奏感。編定時間表，在每天固定時段進行特定活動，例如學習、運動、休息和娛樂等，可以提醒孩子遵守時間管理計劃，並幫助他們更好地安排和利用時間。家長可以教導孩子使用日程表、提醒事項或時間管理應用程式等工具來組織日程。讓孩子學會自主規劃和控制時間，有助他們在長遠的成長路上發展良好的時間管理能力。

最後，開放溝通渠道是成功幫助資優孩子的重要因素。跟孩子保持開放式的溝通，了解他們的壓力和需求，聆聽他們的意見和困難，並提供支持和指導。建立互相尊重和信任的關係，讓孩子感到可以向我們傾訴和尋求幫助。

資優孩子做好時間管理是幫助他們盡展潛能的先備條件。當孩子妥善掌控自己的時間運用，便能夠更好地平衡學習和興趣，提高效率，在成長過程中取得更好的成果。各位家長，讓我們一起努力幫助孩子成為時間管理高手！

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