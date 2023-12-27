打機成癮︱中一生沉迷打機無心向學 港媽無奈網上求救【附校長建議】

▲ 博愛醫院八十週年鄧英喜中學李慧校長給了家長短期及長期建議。

現在無論大人還是小朋友都機不離手，打機成癮，有家長就在網上討論區發文指自己就讀中一的子女，無心向學，不懂自律，向網民求助如何管教，如何令他對讀書產生興趣？帖文引來很多同為家長的網民回應，而博愛醫院八十週年鄧英喜中學李慧校長則指，家長需要制訂短期及長期策略去改變子女愛打機的行為。

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一名家長在facebook「全港．升中一家長互助群組」發文指「中一生沉迷手機，冇心讀書，唔自律，想問下怎樣管教？怎樣令佢對讀書感興趣？」引來家長激烈討論，皆因很多家長都遇到相同的問題。

博愛醫院八十週年鄧英喜中學李慧校長接受了TOPick記者電話訪問，她指，家長宜做好短期及長期策略，不過家長要有心理準備一定犧牲了自己的時間，短期就是陪伴子女去戶外活動，包括做運動，運動有助於刺激多巴胺分泌，能夠令小朋友感到快樂。

李校長續稱，小朋友踏入青春期未必喜歡父母經常在身邊，此時父母可以安排親朋好友，如子女的同學、表兄弟姐妹一齊出去玩，最重要是離開屋企，漸漸忘記打機這回事。

長期策略則是要發掘子女的長處，啟發他們潛能，令他們找到興趣去寄託，不再無所事事，從中找到成功感，就會愈做愈好，不再只從打機中找到成功感。

做好身教

另外，有家長就獻計指首先要做好身教，及訂下規定，「問題在於自律，懂自律，學好時間管理，打機並不是十惡不赦的事。 中一生，應該明事理。大家訂下規定，只要完成功課，溫好書，成績在什麼水準（同小朋友商議一個合理的級排名），其他是自由時間。可以再加一點，每次玩手機不能多於一個小時，影響視力。大家有了共識，就要律守。 」

有家長不贊成強行管制，否則反抗越大。只能用懷柔政策，親子溝通時可以間中講工作的難處，「時下好多工種被AI代替，例如餐廳點餐，茶樓冲水，送餐自動化…等。潛言墨化，目的要小朋友知道在知識形經濟下，未來找工作不容易，競爭激烈，大學證書只是基本入場券。」

有家長就主張用監控軟件等來限制子女上網時間，「Family Link或 其他監控軟件控制小朋友的上網時間」有家長則指索性家中不裝WIFI，或者暑假送佢去類似黃埔軍校的兒童訓練營。

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記者:陳麗薇