時尚配搭｜嚴選10款可愛毛毛手袋　陪你暖笠笠出席跨年派對

▲ 毛茸茸好可愛呀！

聖誕節才剛過去，相信大家已為除夕夜舉辦的跨年派對做足準備，但未來數天持續有寒意，除了在服裝上做足保暖功夫外，手袋同樣要暖笠笠。現在就為大家嚴選十個奢侈品牌，包括Chanel、Louis Vuitton 、Dior 、Gucci等推出的毛毛手袋，讓大家可以帶著它們出席派對，可愛得來，又能驅走寒意！

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1.Chanel Small Bowling Bag HK$44,300

這款保齡球袋選用雪白羊毛打造，經典的CC標誌的菱格紋圖案巧妙以「剪毛」方式演繹，外表像極一個軟綿綿的白色毛毛公仔，既溫暖又可愛。

2.Louis Vuitton Over The Moon手袋 HK$33,500

這款極致柔軟的Over The Moon手袋以羊毛皮製造，是冬日的完美配飾。手袋以不同色調的羊毛皮拼接成特大的Monogram圖案，備有金色鏈帶及可拆式的可調節長度肩帶，可作多種方式攜帶。

3.Dior Medium Book Tote HK$40,500

全刺繡海軍藍羊毛皮款式可以容納日常必需品，展現標誌性的 Cannage 圖案。這款中型手提包正面飾有 Christian Dior Paris 標誌，體現了品牌的標誌性工藝，可手提或肩背，而且自帶高貴氣質。

4.Gucci GG MARMONT小型肩揹袋 HK$ 24,500

粉紅色羊毛皮手袋充滿軟萌氛圍與少女感，Cruise 2024 Aprés Ski系列造型將實用性與時尚感完美融合。夾棉皮革、抓毛和其他布料均飾以全新的標誌細節，呈現令人耳目一新的面貌。品牌的標誌性手袋採用奢華物料，例如這款帶有獨特V形圖案的粉紅色羊毛皮，融合了傳統工藝和現代設計。

5.Balenciaga Women's Crush Medium Chain Bag Fake Fur in Beige HK$25,800

品牌經典的Crush手袋換上熊啤啤外型，蓬鬆柔軟的啡色毛毛手感極好，令人一摸愛上，而且充滿質感，是冬季配搭晚裝的不二之選。

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6.Loewe Flamenco clutch in shearling HK$24,600

海邊藍色Flamenco 手拿包於 1970 年代推出，以抽繩拉繩收緊，並飾有標誌性的盤繞結。 此版本採用羊毛皮製成，搭配同色皮革錶帶，背上它就好像看到蔚藍天空，驅走寒意。

7.Prada Re-Nylon and shearling backpack HK$ 23,800

這款背包採用再生尼龍和羊毛皮製成，以現代設計，將創新再生尼龍紗線 Re-Nylon 的實用性與羊毛皮革細節的柔軟觸感和冬季魅力融為一體。這款休閒多功能配件配有金屬配件，正面有一個寬敞的拉鍊口袋和一個現代可拆卸小袋，美觀實用兼備。

8.Celine TRIOMPHE刺繡長毛羊皮CLAUDE肩揹袋 HK$ 30,500

長毛羊皮手袋壓有品牌經典TRIOMPHE圖案，並有金色飾面，顯得高貴大方，而且款式百搭。

9.Fendi Origami Medium手袋 HK$29,800

中型摺紙包採用天然色長毛羊皮製成，由於有八個隱藏式磁鐵，透過摺紙方式折疊，手袋可以成為購物包或水桶包，相當百變，而且毛茸茸，令人愛不釋手。

10.Bottega Veneta Teen Intreccio sponge shoulder bag HK$22,900

這款黃色海綿單肩包充滿暖意，繽紛顏色非常吸睛，並壓有品牌經典菱格紋，時尚兼活力十足。

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責任編輯：Kiwi Lee