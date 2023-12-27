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【冰毒】輔導機構：交友程式相約吸毒普遍　村屋少見酒店屬熱門吸毒場地

社會 17:46 2023/12/27

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熱門 黎淑賢 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

輔導機構指交友APP相約吸毒普遍。(資料圖片)

一名22歲內地來港修讀碩士男學生，日前倒斃在粉嶺圍一棟村屋附近的空地，警方拘捕3名男子，分別被暫控「誤殺」、「非法處理屍體」及「販毒」罪，明天在粉嶺裁判法院提堂。

基督教服務處PS33深水埗中心主任吳新健向TOPick表示，對個案表示可惜，他指以交友APP相約並且吸毒普遍。他指，由於交友APP的功能全球化，因此有國內學生因而中招亦不屬罕見，對事主以交友APP認識朋友沒有防範感到傷感。他續指，特別關注以注射儀器吸毒，指出事率甚高，指當注射過程有空氣，或毒品分量不是可以事主可以承受，對身體可以構成傷害，曾遇過有個案暈倒，財物亦被搶掠。

吳新健表示，較少聽聞人士於村屋相約吸毒，部份用藥人士不喜歡陌生人於自己家中吸毒，出事時不知所措，因此酒店屬熱門吸毒的場地。

吳新健亦提到，部份網上交友者可能是男同志，使用毒品亦為同志圈次文化，以於壓迫的社會文化中找到親密感，他所屬的機構目前有Project HERO計劃，如有需要可以尋求協助。

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記者：陳展棋 

 

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