婆媳關係︱為儲首期與老爺奶奶同住　人妻苦呻2點難忍受：好想搬出去

▲ 台灣有一名人妻以自身經歷勸告要結婚的女生：婚後絕對不要住公婆家。

婆媳關係自古以來都是婚姻一大難題。台灣一名人妻發文勸世，指「婚後絕對不要住公婆家」。她表示，新婚時奶奶建議先住家裡的空房，再儲錢置業，原以為是對方的好意，怎料事與願違，不但沒隱私、居住環境惡劣，還發現丈夫私下一舉動，令人妻深感絕望。

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台灣一名人妻於Dcard討論區以「勸世 婚後絕對不要住公婆家」為題發文，指與丈夫結婚後原打算在外租屋住。不過奶奶建議他們頭一年可先住家裡空置的房間，而電費按人頭分攤，讓夫婦二人儲錢置業。

人妻呻2點難忍受公婆同住

不過，空房的環境惡劣，房內堆積大量已故障的電器雜物，但卻不允許丟棄，房內的管線都已經生鏽，滲出土黃色的水，下雨還會漏水。丈夫花費幾十萬重新裝修、油漆、購買新傢俱，才稍微改善環境。

後來，人妻發現老爺奶奶頻繁開門進出，令她感到沒有隱私，十分困擾。她曾試過洗澡後未穿衣服，就被打開大門，亦多次發現家中大門沒有關好，「真的超怕不在家遭小偷」，老爺奶奶甚至會「穿外面的鞋子直接踩進家裡」。

丈夫私下繳家用沒錢儲首期

人妻起初感激奶奶的照顧，不過同住兩年後，她無法再忍受沒有隱私的生活，於是向丈夫提出搬出去，追問後才發現丈夫沒有想搬走的想法，還勸說她在家裡住比較省錢。她又補充，丈夫每月都會給奶奶14000元（新台幣，約港幣3539元）的孝親費，故難以負擔儲錢置業的開支。

人妻以自身經歷勸告將要結婚的女生，「就算剛結婚買不起房，寧願租房也不要住老爺奶奶家，如果另一半因為沒錢堅持要住夫家，一律建議分手」。

帖文引起熱議，網民紛紛留言表示同情樓主的遭遇，有人表示，「如果沒有租房的能力，真的不要出來結婚」。

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責任編輯：王明芳