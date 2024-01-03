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校長專訪︱高「FUN」教學齊共創寓學於樂展光芒　佛教榮茵孫校長：令學生找到自己的「閃光點」

中小學 10:00 2024/01/03

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佛教榮茵學校著重啟發學生的潛能，讓學生多元化發展。

位於元朗區的佛教榮茵學校，遠眺校舍已經相當吸引，七彩繽紛的外牆，猶如這間學校的教育理念，重視學生的多元化發展。學校貫徹學術與興趣並行，致力發掘學生的潛能，讓每個學生都能夠找到自己的「閃光點」。孫偉文校長解構學校的高「FUN」教育理念，孕育入選香港跆拳道代表隊的傑出學生伍焯琳。

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常言道︰「求學不是求分數。」然而，佛教榮茵學校的高「FUN」教育理念，包含了效能、趣味和學習氣氛這三種特別的意義，即高「分」、高「FUN」和高「氛」。它們三者環環緊扣，唇齒相依。孫校長表示，要拿到高「分」好成績，最重要是高「FUN」，小朋友有了學習興趣，就會開心上學，對學校有歸屬感，才能爭取好成績。而氛圍的「氛」就是建立關愛校園，學校在課程設計上，規劃了多元化活動讓小朋友參與，透過不同的平台令他們找到自己的『閃光點』。」
 
學術興趣雙線發展

孫校長在新學年製訂了全新時間表，把下午改成「創藝學滿FUN」時段，並安排種類繁多的活動，包括STEAM活動、天文課程、成長教育課，生涯規劃、閱讀、靜觀禪修等，發揮學生的無限可能。孫校長相信「有『FUN』就有『分』」，在學術成績方面，學生除了勤於學習，學校還會教授語文和數理的應試技巧，以「Smart Learning Day」的靈活課時，強化和鞏固學生的學習。

與此同時，高「氛」的關愛文化，讓學生在各項活動中找到自己的長處，學懂欣賞自己、欣賞別人，接納自己不足的地方，也是學校營造的學習氣氛。孫校長表示，只要學生能夠在學習過程中獲得成就感，對他們的學習動機和身心靈都有正面發展。
佛教榮茵學校深受區內家長歡迎，優秀學生屢獲殊榮。正正就是學校提供多元化的學習機會，讓學生發揮所長的成果。

學生參加天文活動，夜觀星象。學校提供


 
興趣成就校長之路


為何孫校長會有此教育理念？這源於他充滿夢想的童年。孫校長自小的偶像是馬勒當拿，眾所周知，馬勒當拿是著名的足球員，他球技精湛，被譽為「世界球王」的稱號。因此，孫校長從小的夢想，就是成為一名足球員。後來，孫校長從電視節目看到歌手繞梁三日的歌聲，不禁又夢想自己成為一位歌手。然而，這些微不足道的夢想，竟成就了他成為為人師表的老師，真真正正達成他藏於深處的真正夢想。
孫校長說︰「當時聘請我的校長，就是欣賞我有踢足球的技巧和在音樂上的創意，於是就聘請了我做老師，負責擔任足球及音樂的課外活動。」

校長孫偉文解構學校「3個FUN」的教學理念。林綺虹攝


孫校長希望以自身的經驗告訴同學，大家要有夢想。雖然我們「周身刀」未必張張利，但只要全情投入參與和嘗試，將來也一定會有所得著。孫校長說︰

我經常鼓勵同學多參與活動，從中找到自己的專長，並從興趣中成就了自己的職業，從過程中享受經驗累積帶來的樂趣。

焯琳感謝學校和父母支持

就讀佛教榮茵學校的小六學生伍焯琳同學，非常感謝學校支持她在運動方面發展。焯琳誠懇地說︰

老師不但會常常鼓勵我，勇於嘗試，突破自己，還會跟我一起交流心得，令我不斷向前。我非常感謝學校多年來對我的悉心教導，感謝校長支持我參與多元化的運動項目，令我擴闊視野，眼界大開。當然，我還要衷心感激父母對我的栽培和照顧，每次比賽時，他們的鼓勵和擁抱，成了我向前邁進的源動力，明確地定立自己的目標和方向。

體育老師眼中的焯琳是一個很活潑的女生，訓練及上課時都很認真，她勉勵焯琳比賽時，不要想太多，心態上要放鬆心情，搏盡無悔。林綺虹攝

目標參加亞運

焯琳的目標是代表香港參加亞運，希望爭取獎牌為港爭光。孫校長表示，學校會全力協助及支持焯琳，與她共度每個時刻。
比賽追求的目標，只是贏的結果嗎？非也，比賽給焯琳最大的意義，就是從輸的結果中吸取寶貴的經驗，令自己更投入上人生寶貴的一課。香港跆拳道代表隊伍焯琳說︰

比賽輸了反而是一種推動力提醒自己，下次訓練要突破這個成績。

憑着這堅毅的鬥志，焯琳更會把這精神應用在學業上，遇到學習上的問題時，更要尋求解決的答案，明白箇中的道理，令自己學以致用。

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身旁的孫校長亦以身作則，用自己踢足球的經驗勉勵她說︰「踢足球講求團體精神合作及情緒商數(EQ)的配合，即使比賽不能勝出，也要學習如何重新振作，要懂得『邊度跌倒邊度起番身』的要訣，這樣，學習一定是無往而不利的。」

「贏在終點線」

孫校長坦言每個小朋友在學業上的進度是獨特的，最重要不是贏在起跑線，而是贏在終點線。佛教榮茵學校致力幫助學生在學術及體藝方面發掘到自己的優點，讓學生獲得成就感及建立自信心。「我們教小朋友要學識跌倒，從失敗中學懂感恩，讓他們珍惜每一個成長的過程和片段才是最重要的。」

孫校長相信佛教榮茵學校將來培育出來的小朋友會和焯琳一樣，不單是傑出的運動員，甚至可能是科學家或醫生，成就無限的可能。「我們有很多畢業生都成為了律師和醫生，為社會作出貢獻，致力回饋社會，服務社群。」

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記者:陳麗薇

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