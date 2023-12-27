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萬千星輝頒獎典禮2023丨林景程打入「男飛躍進步」10強　角逐演出竟不包括《新聞女王》？

娛樂 18:28 2023/12/27

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熱門 黎淑賢 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

林景程打入《萬千星輝頒獎典禮2023》的「飛躍進步男藝員」10強。

每次演出都十分亮眼的林景程打入《萬千星輝頒獎典禮2023》的「飛躍進步男藝員」10強，與周奕瑋、阮浩棕、馬四東、周吉佩等爭獎，成今屆大熱候選人之一。

其實，林景程在上屆已入圍「飛躍進步男藝員」，而且打入5強，實力不容置疑，不過較奇怪的事，從官方資料所表示，他是憑《新四十二章》、《羅密歐與祝英台》、《隱形戰隊》入圍角逐，但其實林景程在《新聞女王》也十分值得留意。

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不斷反覆練習

他在劇中演被賊王用槍打中頭而昏迷多年的警察梁Sir也是十分出色，雖然戲入不多但十分鏡鏡，獲得觀眾大讚。

林景程曾受訪時稱，並為掌握《新聞女王》內梁Sir此角色「說話節奏」，在家一有空便反覆練習：「因為個角色需要講好多對白，好容易就會因為想快啲交代啲嘢而講快咗，所以一定要好狠心去投入角色，令到個角色講嘢時無論如何都要持續地慢同弱。」

《新聞女王》

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而且身為物理治療師的他，事前做了不少資料搜集，更仔細到連肌肉協調也列入研究範圍：「主要參考番腦創傷或中風病人嘅個案，始終梁sir爆過頭又昏迷咗咁耐，應該有一個好大嘅痕迹，可能係癱啦又或者完全講唔到嘢。呢個角色講嘢要好lur、好費力，好似諗到隻字但因為嘴部肌肉協調唔到、要好大力谷個字出嚟。」

有網民甚至表示因為林景程演出到位，逼佘詩曼使出真功夫，更進一步演技發揮，令Man姐與梁sir在茶餐廳的對話，互相有交流擦出火花。可是，不知為何此劇竟不在林景程今次角逐「飛躍進步男藝員」的演出之內。

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參加歌唱比賽入行

隨演員、物理治療師外，林景程尚有另一身份，就是歌手！他曾在2007年參加英皇新秀歌唱大賽，並入圍最後8強。之後，在2009年參加歌唱比賽《超級巨聲》而加入TVB成為旗下藝人。

他隨後參演過多套劇集，當中在2015年於劇集《四個女仔三個BAR》演律師齊安居一角開始受注目。在2020年於《香港愛情故事》何仲恆更是大放異彩，並憑此角在《萬千星輝頒獎典禮2020》首度獲提名「最佳男配角」獎。

然後，林景程在TVB每年都有7至8套劇的演出機會，而演出量雖然多卻沒有因此令演出水準降低，甚至幾乎每出令觀眾留下深刻的良好印象。不知林景程今次能可否打敗一眾強敵，在《萬千星輝頒獎典禮2023》奪「飛躍進步男藝員」？

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撰文 : TOPick柴犬出動

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