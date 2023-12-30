不良飲食︱ 23歲女長期食外賣+台式茶飲　血糖超標昏倒床邊　多器官衰竭留醫ICU險死

▲ 23歲女長期食外賣+台式茶飲，血糖超標昏倒床邊，多器官衰竭留醫ICU險死。

台式手搖茶飲一直大受年輕人歡迎，不過内地一名23歲女子就因長期飲用高糖的手搖茶飲，最終患上嚴重糖尿病，而且出現併發症休克，被送入深切治療部搶救期間更一度險死。

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多器官衰竭現休克

綜合内地媒體報道，深圳市一名23歲女子因工作繁忙，一日三餐經常只吃外賣及手搖店果茶。她近日因身體不適向公司請假，但病假後仍未如常上班，同事登門查看卻發現女子昏迷床邊，隨即召救護車送院。

救護員到場後先為女子檢測血糖、血壓及血氧飽和度，但儀器竟測不出任何數值。經送院抽血化驗後，醫生表示正常人的空腹血糖是3.8至6.0mmol/L，餐後約7.8以下，惟女子餐後顯示血糖值竟高達44.7mmol/L，加上女子出現的其他症狀，醫生診斷她患上重度糖尿病酮症酸中毒、膿毒症及多個器官功能衰竭等多種重症，呈休克狀態，被送入ICU病房。

幸好女子經過10小時的搶救治療後已脫離生命危險，約4日逐漸恢復意識、腎功能改善；目前已轉入普通病房接受後續治療。醫生認為，女子的重症或與其平時不當的飲食習慣和缺乏運動有關，包括經常吃外賣、飲高糖茶飲，導致血糖增高，最終引起酮症酸中毒。

糖尿病成因+病徵

本港內分泌及糖尿科專科醫生黃卓力曾經接受訪問，指糖尿病是一種慢性疾病，當胰臟分泌的胰島素不足，或胰島素不能發揮功能時，血糖便會不正常地高，導致糖尿病。

一般而言，糖尿病初期病徵並不明顯，常見多為異常口渴、尿頻、容易疲倦、體重下降、視力模糊等，而部分患者可能未必有明顯病徵，待出現併發症才驚覺患上糖尿病。黃醫生指，家族有糖尿病史、肥胖人士及患有高血壓、高膽固醇、曾有妊娠糖尿病等人士，都屬於患上糖尿病高危人士。他又提醒即使沒有高危因素、沒有症狀的人士，年逾35歲都應考慮做血糖檢測，當發現有病徵才做檢查可能已經太遲。

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酮酸中毒損腎功能 情況嚴重可致命

本港內科專科醫生譚雋熹曾接受訪問表示，酮酸中毒為1型糖尿病出現的併發症，患者會出現腎功能受損、高鉀、脫水及血酸過高問題，如未有及時治療，嚴重可以致命，而飲用高糖飲品，令血糖指數上升，會增加出現併發症機會，導致腎功能受損、高鉀、脫水及血酸過高問題。

另外，譚醫生給糖尿病患者5大健康建議：

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