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【民調】香港民研：40%受訪者預期來年香港發展惡化　樂觀淨值急跌28%

政治 18:21 2023/12/27

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香港民意研究所今日公布年終調查。（香港民意研究所直播截圖）

香港民意研究所今日公布年終調查，結果顯示40%受訪者預期來年香港的整體發展會比今年好，認為會惡化的同樣佔40%，樂觀淨值為0%，較去年急跌28%， 跌幅非常顯著；個人層面，44%巿民表示在過去一年活得快樂，30%表示不快樂，快樂淨值為正14%，較去年上升 14%，升幅非常顯著。

香港民研於十二月由真實訪問員以隨機抽樣電話訪問方式成功訪問了501 名香港居民。調查顯示，巿民對香港過去一年整體發展的滿意比率為35%，不滿比率為46%，淨值為負 11%，平均量值為 2.7，即整體上介乎「幾不滿」及「一半半」之間。整體評價持續有改善，但過去一年的變化並未超過抽樣誤差。

展望將來，調查顯示，40%受訪者預期來年香港的整體發展會比今年好，認為會惡化的同樣佔 40%，樂觀淨值為0%，較去年急跌28%， 跌幅非常顯著。

個人層面方面，調查顯示，44%巿民表示在過去一年活得快樂，30%表示不快樂，快樂淨值為正14%，較去年上升 14 %，為非常顯著的升幅，而平均量值為 3.1，即整體上接近「一半半」，同樣升幅顯著。對於來年的個人發展，47%預計會較去年為佳，22%則認為會較差，樂觀淨值為正 25 %，較去年大幅下跌 11 %。

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責任編輯：區綽彥

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