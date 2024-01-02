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靚太安樂窩｜巧手示範三款顯瘦髮型　郭嘉盈KO包包面展個人魅力

休閒消費 11:31 2024/01/02

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熱門 金手指 新手爸媽 叱咤樂壇流行榜2023 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

郭嘉盈示範三款顯瘦髮型，款款都好靚！

郭嘉盈（Michelle）因哥哥是ERROR成員193的妹妹，故有3妹之稱。3妹搞笑表示自己其實是以「包包面」著名，所以會在今集《靚太安樂窩》為大家示範三款可以修飾臉型的髮型，包括公主風、可愛風與型格風。

見她一雙巧手左紮又綁，隨即梳出顯瘦髮型，更秒變瓜子面，突顯「郭嘉盈」個人魅力！

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第一款髮型：公主風半辮顯溫柔一面

3妹自言顴骨較高，如果髮型稍有不對勁，包包面就會顯露出來，而示範的第一款髮型，她形容為比較斯文溫柔的公主風格，首先她將頭髮分成一半，再梳順秀髮，然後用普通橡筋紮成半條辮子，略為拉鬆頭頂頭髮，再在這條辮子的中間位置開一個洞，然後將頭髮在小洞入面反出來，就完成一個比較簡約的公主風造型。

如果覺得這樣子太單調，都有第二個做法，就是將反出來的辮子分成兩部份，再用這兩部份各自紮出三手辮，轉換成較複雜的公主頭，其實只是由剛才的公主半辮演變而來。3妹表示早上如果約會，就可以用較簡易的公主半辮，晚上跟朋友外出想轉髮型，就可以利用辮子轉變成第二個造型。

第二款髮型：蝴蝶結點綴可愛辮子

3妹指第二款髮型很適合想紮孖辮，但又不敢紮的女生，包括她自己，因為自覺年紀不輕，紮孖辮會有點不好意思，所以將孖辮改良，她笑稱這是「不羞恥版孖辮」造型。

首先她將頭髮順住髮界向下分成左右兩邊，然後將兩邊都紮成半辮。至於紮半辮小技巧，3妹會將辮子拉出來一點，令辮子視覺上靠側邊一點，這樣不但有增加髮量的感覺，而且別人在正面就會見到辮子的存在，有一個孖辮的感覺，但這個孖辮又不會太誇張，不會過份賣弄可愛。

完成後，3妹會在辮子上加上一些飾品，因為她覺得飾品對髮型很重要，例如蝴蝶結，她笑言有很多不同的顏色和呎寸，將它們夾在橡筋位置，就會見到兩隻小蝴蝶在頭上，可愛卻不矯情。

第三款髮型：型格小辮子低調顯心思

3妹表示平日打扮較為隨意，所以常用第三款型格髮型，首先將前面的兩撮瀏海再分得仔細一點，然後再拿極小撮瀏海鬢成小辮子，故紮這款髮型比較費勁。她指一定要順住側面紮這條小辮子，不要向前，因為如果將頭髮向前拉，辮子就會跟著向前，不夠漂亮。

而今次的小辮子，3妹不會用橡筋固定，反而改用髮膠，因為這種辮子本身很幼身，如果再用橡筋，看上去就會很粗。她會在辮子的尾部位置點一點髮膠作固定。完成一條辮子後，她在後面中間的位置，再拿一小撮頭髮繼續鬢辮，如是者每邊各鬢三條長短不一的辮子，當撥弄秀髮時，就會隱約見到頭髮藏有辮子，突顯小心思。

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秘密武器是中醫美容針灸

早前3妹更榮升中醫美容診所的老闆娘，她笑言除了靠髮型瞬間瘦面，其實也有做中醫美容針灸，令到面部線條更流暢，她說：「我試了三次美容針灸，面型已大大得到改善，因為可以改善水腫問題，還可以放鬆咀嚼肌，因為很多包包面的主因是我們經常吃東西，咬香口膠，所以咀嚼肌會比較大，美容針灸可以放鬆這個肌肉，令這個位置看來沒有那麼腫脹。」

3妹又坦言自己有一個比較大的問題，就是面部輪廓很不流暢，有些位置是凹陷的，但做了這個療程，就可以幫助提升下垂了的蘋果肌，而凹陷位置就更加飽滿，臉型看上去更加流暢，不再有凹凹凸凸的感覺。

場地：璞娫中醫診所

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責任編輯：Kiwi Lee

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