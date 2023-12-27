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【歷史建築】3幢歷史建築包括「前哥頓軍營」　納第七期活化歷史建築夥伴計劃

社會 18:54 2023/12/27

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非牟利機構可率先就哥頓軍營提交活化建議。（文物保育專員辦事處圖片）

發展局今日（27日）公布有3幢歷史建築獲納入第七期活化歷史建築夥伴計劃，包括西營盤舊華人精神病院、山頂甘道23號西式古宅，以及負責團體前年中途退出，令活化工程觸礁的屯門前哥頓軍營Watervale House。其中非牟利機構可率先就哥頓軍營提交活化建議，明年4月10日中午12時截止申請。

舊建築經活化後可重獲新生。獲納入第七期活化計劃的3幢歷史建築之一屯門前哥頓軍營，建於1933年，屬二級歷史建築，原為私人住宅，1959年被英軍購買用作軍官會所，用地面積約2,590平方米，總樓面面積約648平方米，可供考慮用途包括圖書館、住宿、食肆、教育或商店等。

發展局將於明年1月12日為非牟利機構舉辦導賞團，並於明年1月15日舉行工作坊，以便有關機構了解申請手續和評審準則，有興趣機構可由即日至明年1月8日在網上報名

至於另外兩幢獲納入活化計劃的歷史建築，西營盤前華人精神病院和山頂甘道23號，分別為二級歷史建築和一級歷史建築，有關申請安排將適時公布。

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責任編輯：梁薾心

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