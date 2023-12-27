老來得子｜妻中風聘20多歲外傭照顧　7旬翁利誘激戰致懷孕　不捨外傭回鄉欲以一奇招留母子

比電視劇情節更誇張！台灣一名7旬老翁看中照顧中風妻子的年輕外傭，竟以金錢誘惑對方，於半年內多番激戰，最終導致女方懷孕。事件揭發後，隨即於家族中引起軒然大波，惟該名外傭早已於家鄉結婚生子，揚言產子後便會回國，孩子則留給老翁照顧。老翁對其感到極為不捨，竟欲以金錢挽留對方，令家中所有人都大感震撼。其外孫在網上公開此事，坦言外傭僅20多歲，不解公公為何面對孫女一般年紀的女性仍可下手，直呼：「天呀！這是甚麼世界呀！」

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一名台灣網民上周五（22日） 於「匿名公社」以「家裡請了外傭照顧阿嬤，結果阿公卻老來得子」為題分享震撼經歷，指家中婆婆中風已久，一家人為此聘請1名約20多歲外傭照料她的起居。不料，年過7旬的公公卻對外傭起了心思，半年內幾乎每隔數日，便以金錢引誘對方「激戰」，加上每次皆未有做足安全措施，最終導致女方懷孕。

欲以1招挽留母子

事主透露指，該名外傭目前懷孕，產期預料於春節前後；惟對方坦言自己早有丈夫及孩子，因此表明「不要這孩子，也不要身份」，生產後便會回國，孩子則會留給他們照顧。公公至今仍一直有帶對方去產檢，堅持要留住孩子，甚至表示要給外傭一筆錢，勸她回鄉後「離一離（婚）」再回來，企圖以金錢攻勢挽留對方，卻仍遭到拒絕。

事主續指，公公多年前已將家產分予多名兒子，如今子女每月給他3萬新台幣（約7,500港元）作為生活費，因此認為外傭並非貪圖錢財，亦對兩人關係感到更怪異，不禁直呼：

「天呀！這是甚麼世界呀！她還不到30歲呀，為甚麼都70幾歲的人了......連孫女年紀的女生都......」

網民：先驗DNA確認

帖文一出震驚一眾網民，惟不少人表示類似事件似乎並不罕見，更認為外籍看護一般都「很敢玩」，勸事主公公先為孩子驗DNA，「先驗DNA確認一下吧」 、「驗一下就知道是誰的啦」 ；亦有不少人勸大家多留意家中外傭看護：「其實很多外傭、都有需求的......」、「我是仲介業者，類似這樣的故事，碰過好幾件」。亦有人認為孩子是無辜的，建議事主一家以後要好好對待：

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