親子好去處丨11大跨年好去處推介　必睇維港煙花+世界級溜冰匯演【附交通安排】

【除夕好去處/親子好去處/倒數/交通/煙花匯演/跨年】2023年只剩不到1週，不少人都會選擇外出倒數，迎接新一年的到來。以下為大家整理了2023年除夕倒數好去處，今年的倒數活動多不勝數，除了每年必睇的除夕倒數煙花匯演外，亦有一眾歌手的表演，讓大家可以盡情迎接及歡度新年。為了配合倒數活動，政府在當日亦有特別的交通安排，大家記得留意下文的2024除夕倒數交通攻略和封路安排！

最新影片推介：

1.維港跨年煙花倒數

香港旅遊發展局將於12月31日除夕夜，舉辦歷年來規模最大的煙花音樂匯演，屆時，將於維多利亞港兩岸上演長達12分鐘的煙花音樂匯演。除夕夜當晚11時起，每隔15分鐘更會在3座港島地標建築的樓頂上，發放四色「許願流星」煙火，絕對是今個除夕倒數最佳選擇之一！

維港跨年煙花倒數

日期：2023年12月31日

地點：維多利亞港兩岸

許願流星時間：23:00、23:15、23:30、23:45

煙花音樂匯演時間：午夜00:00至00:12

直播平台：旅發局網站、旅發局YouTube及Facebook、ViuTV 99台、ViuTV 網站及應用程式

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2.海洋公園除夕倒數音樂會

海洋公園於除夕夜將會舉辦一場具潮流時尚的LGBT倒數派對「PAN//TONE+除夕倒數派對」，活動場內將會有Jace陳凱詠、J.Arie雷深如、林一峰、馬天佑和小肥等一眾知名歌手出席。觀眾於晚上9點前抵達，更可享受長達1.5小時的暢飲時間。

海洋公園除夕倒數音樂會

日期：2023年12月31日

時間：19:30開始

門票價格：

一般門票：HK$788

大專學生票：HK$588

VIP桌：HK$13,888（包括8張VIP門票及4支Moet & Chandon NIR 香檳）

地點：海洋公園高峰樂園

▲ 海洋公園將於除夕夜舉辦LGBT倒數派對「PAN//TONE+除夕倒數派對」。（圖片來自@pan.tone.countdown Instagram）

3.香港迪士尼樂園跨年倒數活動

今年除夕夜，米奇與他的好朋友將首次在奇妙夢想城堡前與大家一起迎接2024年！派對將於晚上9時開始，多位迪士尼角色將以驚喜裝扮現身探險世界、明日世界舞台和小鎮大街火車站，為倒數派對暖場。臨近午夜，迪士尼朋友將於奇妙夢想城堡舞台獻上特別演出，緊接舉行「迪士尼星夢光影之旅」夜間表演。煙花表演結束後，一眾迪士尼角色將出現在舞台上，帶領各位倒數並以華麗的光影迎接新年。

香港迪士尼樂園跨年倒數活動

日期：2023年12月31日

地點：香港迪士尼樂園

迪士尼門票價錢：

1日門票：HK$639

2日門票：HK$1,068

迪士尼尊享卡 –「跨年倒數時刻」

入園日期：2023年12月31日

進入「跨年倒數時刻」連「迪士尼星夢光影之旅」指定觀賞專區一次

價錢：HK$299

▲ 香港迪士尼樂園今年將首次於奇妙夢想城堡前，與大家一起迎接2024年。（相關機構提供）

4.閃爍尖東耀香江2023

由即日起至1月1日，尖東至海濱長廊一帶多棟大廈的外牆都掛上了燈飾。在一眾燈飾中，有來自英國視覺燈光藝術家Rupert Newman於4,000平方米「信和光影藝術幕牆」展出的「In-Between the Sky: A Festive Beacon」的數碼光影藝術作品，讓大家沉醉於霓虹的光彩之時，也可以盡情打卡。

閃爍尖東耀香江2023

日期：即日起至2024年1月2日

時間：17:30-23:00

**除夕、元旦亮燈時間將稍為延長

地點：尖沙咀中心及帝國中心外牆 – 信和光影藝術幕牆及麼地里

▲ 英國視覺燈光藝術家Rupert Newman於「信和光影藝術幕牆」展出數碼光影藝術作品。（相關機構提供）

5.天際100跨年倒數派對

12月31日晚上，置於天際100觀景台的「拍照區」設有星星主題的打卡造型椅和逾百個氣球，同場更有現場樂隊演奏流行歌曲。「2024跨年倒數派對套票」中更包含迎賓美酒和派對用品，大家可以與摯友們一同於派對中迎接2024年！

天際100跨年倒數派對

日期：2023年12月31日

地點：九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場100樓

時間：21:45至00:30（最後入場時間23:30）

「2024跨年倒數派對」套票

套票價錢：HK$698

套票內容：天際100 倒數派對標準門票一張、一杯氣泡酒、一包小食 及派對小道具 (款式隨機）

▲ 除夕夜。天際100觀景台除設有星星主題打卡位，還有現場樂隊演奏。（相關機構提供）

6. 灣仔利東街

由即日起至2024年1月14日期間，灣仔利東街推出由本地跨媒體藝術家黃宏達設計的「The Wishing Stars」聖誕藝術裝置，以逾百萬顆七彩寶石打造200米的星鑽許願長廊，位於中庭上空更有5米高巨型許願星，只要一到晚上便會有千變萬化的彩色燈光，照亮整個利東街！在指定時間更會有「Let It Snow!」飄雪匯演，增添浪漫氛圍。

利東街聖誕呈獻「The Wishing Stars」

日期：即日起至2024年1月14日

時間：10:00-23:00* (每日17:00亮燈)

*12月23日至26日、12月30日至2024年1月1日亮燈時間將延長至晚上12時

*開放日期及時間將因應天氣狀況而作出更改，詳情請留意利東街網站或社交平台公佈

地點：灣仔利東街

Let It Snow！飄雪匯演

日期：即日起至2024年1月1日

地點：灣仔利東街中庭

時間：19:00、20:00、21:00（每節15分鐘）

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7.新城市廣場跨年倒數派對

今個除夕，沙田新城市廣場將舉辦「跨年倒數派對」，邀請了受歡迎的人氣歌手，包括Jeffrey魏浚笙、Gigi炎明熹，以及三位於《全民造星5》大受歡迎的參賽者Kakit鄧家杰、Snoopy詹仕偉以及Carson李嘉俊。大家將於歌聲中，迎接新一年的到來。

新城市廣場跨年倒數派對

日期：2023年12月31日

時間：22:30至00:05

地點：沙田新城市廣場1期1樓羅馬圓型獻技場

▲ 沙田新城市廣場於除夕夜邀請了多位受歡迎的歌手，一同迎接新年到來。（相關機構提供）

8.太古城中心冰上皇宮 冰上倒數派對

太古城中心今年即將呈獻一場精彩的冰上匯演，更特別邀請了世界知名的美國冠軍溜冰高手Ryan Bradley、曾五次獲得國際賽事金牌的Craig Heath，以及香港首位冬奧短道速滑代表任家具，為大家展示他們非凡同響的冰上技藝。而冰上倒數派對更邀請到mansonvibes 張進翹、Zeno 顧定軒及本地樂隊Kowloon K，為現場營造歡樂氛圍。此外，溜冰場將會贈送逾100份豐富禮物，包括台北來回雙人機票和三日兩夜住宿等精彩獎品。

太古城中心冰上倒數派對

日期：2023年12月31日

時間︰21:00至00:10

音樂表演︰22:00至00:00

門票價錢：

每位HK$150

二人同行優惠HK$240

地點：1/F 太古城中心冰上皇宮

▲ 太古城中心除了有冰上匯演外，還有本地的歌手的演出，為現場營造歡樂氛圍。（相關機構提供）

9.英皇駿景酒店倒數派對

英皇駿景酒店將於12月31日舉行盛大的倒數派對，活動除了設有多款飲品小食，亦會有現場樂隊演奏及有獎問答遊戲等，讓大家與友人狂歡度過難忘的除夕夜。

英皇駿景酒店倒數派對

日期：2023年12月31日

地點：灣仔皇后大道東373號英皇駿景酒店25樓

時間：21:00至00:30

英皇駿景酒店平安夜及除夕倒數派對」套票

套票價錢：HK$650/位

套票內容：包括無限量供應標準飲品及精美小食

▲ 英皇駿景酒店的倒數派對，設有多款小食，亦會有現場樂隊等。（相開機構提供）

10.The Sixteenth 2024跨年化妝舞會倒數派對

位於太古坊的 The Sixteenth 戶外空中花園 Tempo Tempo 將在除夕夜舉行Masquerade 化妝舞會倒數派對。在晚上10時到凌晨2時正，場內將提供無限量提供指定酒類飲品，及派對小食，讓大家盡情享受美酒、美味小食以及現場DJ表演！

The Sixteenth 2024跨年化妝舞會倒數派對

日期：2023年12月31日

時間： 22:00 till late

門票價錢：

企位：HK$680（包括無限暢飲和小吃）

座位門票（22:00至02:00）：每人HK$1,000（包括無限暢飲和小吃，最少4人及最多 6 人；31/12第16位用餐賓客每人HK$900）

VIP套餐（22:00至02:00）：6人桌HK$6,888（包括無限暢飲和小吃，31/12第16位用餐賓客HK$6,288）、10人桌HK$9,888（包括無限暢飲和小吃，31/12第16位用餐賓客HK$8,888）

地點：鰂魚涌英皇道979號濠豐大廈2樓太古坊The Sixteenth

11.逸東酒店Terrible Baby《The Breakup 除夕夜派對》

逸東酒店的Terrible Baby將舉辦除夕倒數派對，以音樂、熱舞和美酒迎接新年到來。當晚將會有Kofi Beam和Tedman Lee兩位DJ於現場打碟，還有本地樂隊Sea of Traquility和多位特別表演嘉賓，送上精彩表演。入場的樂迷更可享3小時的暢飲時間，包括伏特加、蘭姆酒、威士忌、龍舌蘭酒、紅酒、白酒、氣泡酒等，讓大家一同舉杯送別2023年！

《The Breakup 除夕夜派對》

日期：2023年12月31日

時間：22:00至02:00

門票價錢： 早鳥優惠HK$520

地點：香港九龍彌敦道380號香港逸東酒店4樓Terrible Baby

▲ 逸東酒店的除夕倒數派對邀請到兩位DJ現場打碟，還有本地樂隊Sea of Traquility及多位特別嘉賓。（相關機構提供）

2024除夕倒數交通安排

港鐵將通宵運行

本地鐵路綫（機場快綫、迪士尼綫及東鐵綫往返羅湖及落馬洲站除外）以及7條輕鐵路線（505、507、610、614P、615P、706及751）將於除夕夜當晚通宵運行

3條港鐵巴士路線（506、K51及K54）也會延長服務時間

九巴、城巴新巴、電車及天星小輪

根據往年，九巴、城巴新巴、電車及天星小輪通常也會延長服務時間並增設特別通宵路線，但目前尚未公佈今年除夕倒數的具體交通安排。

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責任編輯：王明芳