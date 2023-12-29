  • 21°C
香港時間 : 20231229日 (週五) 13:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 黎淑賢 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

親子好去處丨11大跨年好去處推介　必睇維港煙花+世界級溜冰匯演【附交通安排】

親子好去處 12:08 2023/12/29

分享：

分享：

熱門 黎淑賢 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

【除夕好去處/親子好去處/倒數/交通/煙花匯演/跨年】2023年只剩不到1週，不少人都會選擇外出倒數，迎接新一年的到來。以下為大家整理了2023年除夕倒數好去處，今年的倒數活動多不勝數，除了每年必睇的除夕倒數煙花匯演外，亦有一眾歌手的表演，讓大家可以盡情迎接及歡度新年。為了配合倒數活動，政府在當日亦有特別的交通安排，大家記得留意下文的2024除夕倒數交通攻略和封路安排！

最新影片推介：

TOPick一分鐘
TOPick一分鐘丨名牌手袋如何保養？店主分享防潮小貼士

1.維港跨年煙花倒數

香港旅遊發展局將於12月31日除夕夜，舉辦歷年來規模最大的煙花音樂匯演，屆時，將於維多利亞港兩岸上演長達12分鐘的煙花音樂匯演。除夕夜當晚11時起，每隔15分鐘更會在3座港島地標建築的樓頂上，發放四色「許願流星」煙火，絕對是今個除夕倒數最佳選擇之一！

維港跨年煙花倒數
日期：2023年12月31日 
地點：維多利亞港兩岸 
許願流星時間：23:00、23:15、23:30、23:45 
煙花音樂匯演時間：午夜00:00至00:12
直播平台：旅發局網站、旅發局YouTube及Facebook、ViuTV 99台、ViuTV 網站及應用程式

點擊圖片放大
+2

2.海洋公園除夕倒數音樂會

海洋公園於除夕夜將會舉辦一場具潮流時尚的LGBT倒數派對「PAN//TONE+除夕倒數派對」，活動場內將會有Jace陳凱詠、J.Arie雷深如、林一峰、馬天佑和小肥等一眾知名歌手出席。觀眾於晚上9點前抵達，更可享受長達1.5小時的暢飲時間。

海洋公園除夕倒數音樂會
日期：2023年12月31日 
時間：19:30開始
門票價格：
一般門票：HK$788 
大專學生票：HK$588 
VIP桌：HK$13,888（包括8張VIP門票及4支Moet & Chandon NIR 香檳）
地點：海洋公園高峰樂園

海洋公園將於除夕夜舉辦LGBT倒數派對「PAN//TONE+除夕倒數派對」。（圖片來自@pan.tone.countdown Instagram）

3.香港迪士尼樂園跨年倒數活動

今年除夕夜，米奇與他的好朋友將首次在奇妙夢想城堡前與大家一起迎接2024年！派對將於晚上9時開始，多位迪士尼角色將以驚喜裝扮現身探險世界、明日世界舞台和小鎮大街火車站，為倒數派對暖場。臨近午夜，迪士尼朋友將於奇妙夢想城堡舞台獻上特別演出，緊接舉行「迪士尼星夢光影之旅」夜間表演。煙花表演結束後，一眾迪士尼角色將出現在舞台上，帶領各位倒數並以華麗的光影迎接新年。

香港迪士尼樂園跨年倒數活動
日期：2023年12月31日 
地點：香港迪士尼樂園 

迪士尼門票價錢： 
1日門票：HK$639
2日門票：HK$1,068

迪士尼尊享卡 –「跨年倒數時刻」 
入園日期：2023年12月31日 
進入「跨年倒數時刻」連「迪士尼星夢光影之旅」指定觀賞專區一次 
價錢：HK$299

香港迪士尼樂園今年將首次於奇妙夢想城堡前，與大家一起迎接2024年。（相關機構提供）

4.閃爍尖東耀香江2023

由即日起至1月1日，尖東至海濱長廊一帶多棟大廈的外牆都掛上了燈飾。在一眾燈飾中，有來自英國視覺燈光藝術家Rupert Newman於4,000平方米「信和光影藝術幕牆」展出的「In-Between the Sky: A Festive Beacon」的數碼光影藝術作品，讓大家沉醉於霓虹的光彩之時，也可以盡情打卡。

閃爍尖東耀香江2023
日期：即日起至2024年1月2日
時間：17:30-23:00
**除夕、元旦亮燈時間將稍為延長
地點：尖沙咀中心及帝國中心外牆 – 信和光影藝術幕牆及麼地里

英國視覺燈光藝術家Rupert Newman於「信和光影藝術幕牆」展出數碼光影藝術作品。（相關機構提供）

5.天際100跨年倒數派對

12月31日晚上，置於天際100觀景台的「拍照區」設有星星主題的打卡造型椅和逾百個氣球，同場更有現場樂隊演奏流行歌曲。「2024跨年倒數派對套票」中更包含迎賓美酒和派對用品，大家可以與摯友們一同於派對中迎接2024年！

天際100跨年倒數派對
日期：2023年12月31日 
地點：九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場100樓 
時間：21:45至00:30（最後入場時間23:30）

「2024跨年倒數派對」套票 
套票價錢：HK$698 
套票內容：天際100 倒數派對標準門票一張、一杯氣泡酒、一包小食 及派對小道具 (款式隨機）

除夕夜。天際100觀景台除設有星星主題打卡位，還有現場樂隊演奏。（相關機構提供）

6. 灣仔利東街 

由即日起至2024年1月14日期間，灣仔利東街推出由本地跨媒體藝術家黃宏達設計的「The Wishing Stars」聖誕藝術裝置，以逾百萬顆七彩寶石打造200米的星鑽許願長廊，位於中庭上空更有5米高巨型許願星，只要一到晚上便會有千變萬化的彩色燈光，照亮整個利東街！在指定時間更會有「Let It Snow!」飄雪匯演，增添浪漫氛圍。

利東街聖誕呈獻「The Wishing Stars」
日期：即日起至2024年1月14日
時間：10:00-23:00* (每日17:00亮燈) 
*12月23日至26日、12月30日至2024年1月1日亮燈時間將延長至晚上12時
*開放日期及時間將因應天氣狀況而作出更改，詳情請留意利東街網站或社交平台公佈
地點：灣仔利東街

Let It Snow！飄雪匯演 
日期：即日起至2024年1月1日 
地點：灣仔利東街中庭 
時間：19:00、20:00、21:00（每節15分鐘）

點擊圖片放大
+2

7.新城市廣場跨年倒數派對

今個除夕，沙田新城市廣場將舉辦「跨年倒數派對」，邀請了受歡迎的人氣歌手，包括Jeffrey魏浚笙、Gigi炎明熹，以及三位於《全民造星5》大受歡迎的參賽者Kakit鄧家杰、Snoopy詹仕偉以及Carson李嘉俊。大家將於歌聲中，迎接新一年的到來。

新城市廣場跨年倒數派對
日期：2023年12月31日 
時間：22:30至00:05 
地點：沙田新城市廣場1期1樓羅馬圓型獻技場

沙田新城市廣場於除夕夜邀請了多位受歡迎的歌手，一同迎接新年到來。（相關機構提供）

8.太古城中心冰上皇宮 冰上倒數派對

太古城中心今年即將呈獻一場精彩的冰上匯演，更特別邀請了世界知名的美國冠軍溜冰高手Ryan Bradley、曾五次獲得國際賽事金牌的Craig Heath，以及香港首位冬奧短道速滑代表任家具，為大家展示他們非凡同響的冰上技藝。而冰上倒數派對更邀請到mansonvibes 張進翹、Zeno 顧定軒及本地樂隊Kowloon K，為現場營造歡樂氛圍。此外，溜冰場將會贈送逾100份豐富禮物，包括台北來回雙人機票和三日兩夜住宿等精彩獎品。

太古城中心冰上倒數派對
日期：2023年12月31日 
時間︰21:00至00:10 
音樂表演︰22:00至00:00 
門票價錢： 
每位HK$150 
二人同行優惠HK$240
地點：1/F 太古城中心冰上皇宮

太古城中心除了有冰上匯演外，還有本地的歌手的演出，為現場營造歡樂氛圍。（相關機構提供）

9.英皇駿景酒店倒數派對

英皇駿景酒店將於12月31日舉行盛大的倒數派對，活動除了設有多款飲品小食，亦會有現場樂隊演奏及有獎問答遊戲等，讓大家與友人狂歡度過難忘的除夕夜。

英皇駿景酒店倒數派對
日期：2023年12月31日 
地點：灣仔皇后大道東373號英皇駿景酒店25樓
時間：21:00至00:30

英皇駿景酒店平安夜及除夕倒數派對」套票 
套票價錢：HK$650/位
套票內容：包括無限量供應標準飲品及精美小食

英皇駿景酒店的倒數派對，設有多款小食，亦會有現場樂隊等。（相開機構提供）

10.The Sixteenth 2024跨年化妝舞會倒數派對

位於太古坊的 The Sixteenth 戶外空中花園 Tempo Tempo 將在除夕夜舉行Masquerade 化妝舞會倒數派對。在晚上10時到凌晨2時正，場內將提供無限量提供指定酒類飲品，及派對小食，讓大家盡情享受美酒、美味小食以及現場DJ表演！

The Sixteenth 2024跨年化妝舞會倒數派對
日期：2023年12月31日 
時間： 22:00 till late 
門票價錢： 
企位：HK$680（包括無限暢飲和小吃） 
座位門票（22:00至02:00）：每人HK$1,000（包括無限暢飲和小吃，最少4人及最多 6 人；31/12第16位用餐賓客每人HK$900） 
VIP套餐（22:00至02:00）：6人桌HK$6,888（包括無限暢飲和小吃，31/12第16位用餐賓客HK$6,288）、10人桌HK$9,888（包括無限暢飲和小吃，31/12第16位用餐賓客HK$8,888）
地點：鰂魚涌英皇道979號濠豐大廈2樓太古坊The Sixteenth

11.逸東酒店Terrible Baby《The Breakup 除夕夜派對》

逸東酒店的Terrible Baby將舉辦除夕倒數派對，以音樂、熱舞和美酒迎接新年到來。當晚將會有Kofi Beam和Tedman Lee兩位DJ於現場打碟，還有本地樂隊Sea of Traquility和多位特別表演嘉賓，送上精彩表演。入場的樂迷更可享3小時的暢飲時間，包括伏特加、蘭姆酒、威士忌、龍舌蘭酒、紅酒、白酒、氣泡酒等，讓大家一同舉杯送別2023年！

《The Breakup 除夕夜派對》 
日期：2023年12月31日 
時間：22:00至02:00 
門票價錢： 早鳥優惠HK$520
地點：香港九龍彌敦道380號香港逸東酒店4樓Terrible Baby

逸東酒店的除夕倒數派對邀請到兩位DJ現場打碟，還有本地樂隊Sea of Traquility及多位特別嘉賓。（相關機構提供）

2024除夕倒數交通安排

港鐵將通宵運行

  • 本地鐵路綫（機場快綫、迪士尼綫及東鐵綫往返羅湖及落馬洲站除外）以及7條輕鐵路線（505、507、610、614P、615P、706及751）將於除夕夜當晚通宵運行
  • 3條港鐵巴士路線（506、K51及K54）也會延長服務時間

九巴、城巴新巴、電車及天星小輪

  • 根據往年，九巴、城巴新巴、電車及天星小輪通常也會延長服務時間並增設特別通宵路線，但目前尚未公佈今年除夕倒數的具體交通安排。

12月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

ET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：王明芳

相關文章

明星育兒｜學做在職媽媽讚鄭俊弘可靠　何雁詩平常心看待兒子發展遲緩
16:05 2023/12/27
明星育兒｜學做在職媽媽讚鄭俊弘可靠　何雁詩平常心看待兒子發展遲緩
山姆超市︱跨境直通巴專線往返深圳「山姆超市」　即睇票價+香港10個站點
16:29 2023/12/28
山姆超市︱跨境直通巴專線往返深圳「山姆超市」　即睇票價+香港10個站點
旅遊優惠︱金怡假期農曆年旅行團低至5折優惠　讀者優惠碼每位額外再減$2,000
16:15 2023/12/28
旅遊優惠︱金怡假期農曆年旅行團低至5折優惠　讀者優惠碼每位額外再減$2,000

你可能感興趣

明星育兒｜學做在職媽媽讚鄭俊弘可靠　何雁詩平常心看待兒子發展遲緩
16:05 2023/12/27
明星育兒｜學做在職媽媽讚鄭俊弘可靠　何雁詩平常心看待兒子發展遲緩
山姆超市︱跨境直通巴專線往返深圳「山姆超市」　即睇票價+香港10個站點
16:29 2023/12/28
山姆超市︱跨境直通巴專線往返深圳「山姆超市」　即睇票價+香港10個站點
旅遊優惠︱金怡假期農曆年旅行團低至5折優惠　讀者優惠碼每位額外再減$2,000
16:15 2023/12/28
旅遊優惠︱金怡假期農曆年旅行團低至5折優惠　讀者優惠碼每位額外再減$2,000
親子活動 網絡熱話 好去處 玩樂 燈飾 迪士尼樂園 海洋公園 旅發局 尖沙咀 交通