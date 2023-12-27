周海媚離世丨周海媚胞姊發公告交代6大事項　大家姐：妹妹走得安詳沒有痛苦

▲ 周海媚家姐發公告。

女藝人周海媚於今年12月11日在北京離世，終年57歲。此消息令兩岸三地影迷非常心痛，但另一方面，對周海媚死因、遺產安排，甚至生前所養的小動物如何處置等，亦引起網民關心以至討論，也由處令不少謠言傳出。

據悉，周海媚的母親和家人仍然在北京處理周海媚的身後事。而周海媚共有四兄弟姊妹，她排行第二，之下有兩個弟弟，而她的大家姐周海瑩在今日（12月27日）委託周刊代發公布，回應6大事項，詳細內容如下︰

1.妹妹的所有財產和房產，會按照法律由母親繼承。 2.根據室內監控錄像及經過法醫部門的鑑定，妹妹是突發心臟病猝死，妹妹走得安詳，很平靜，沒有痛苦，公眾不需要再多討論，請大家尊重。 3.留意到網上一些報導，我們不會設立任何慈善基金會，亦不會受權任何機構和個人，大家不要上當受騙；而妹妹身前長期支持的公益事項，我們了解之後會以「周海媚」的名義繼續。 4.我們會帶妹妹骨灰返港，之後再找合適的墓地，亦不再公開。 5.妹妹飼養的貓、狗和其他小動物，我們因條件的問題，已在北京找了她一些愛護動物的好朋友代為收養。 6.最後，希望妹妹在熒幕上美好的形象留給大眾，大家在心裡記住就可以了，不要再到她家的門外拍攝。

另外，有否舉行追思會，周海瑩表示待回港後再考慮以甚麼形式舉行。

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