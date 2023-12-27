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校園直擊丨上水宣道小學訪問遊客英文專題研習 成果匯報獲特首辦回覆

升學教育 19:12 2023/12/27

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熱門 黎淑賢 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

上水宣道小學訪問遊客英文專題研習，學生進行成果匯報。

當提起學校最經常又容易舉辦的英文活動，大家可能會即時想起到訪問外國遊客。但外國遊客跟學生有什麼關係？學生為什麼要訪問外國遊客？活動目的到底是什麼？

上水宣道小學的英文教師團隊有見及此，一改「人做我做，為做而做」的觀念，銳意將訪問遊客活動加入探究元素，升格為有意義的英文專題研習，並利用CRT模型設計導入活動︰教師先創設一個與學生息息相關的「情境」(context)，賦予學生特定「角色」(role) 和提出學生需要完成的「任務」(task)。

身為「小小香港旅遊大使」又怎可以對「你好，香港！」(Hello, HK! Campaign) 毫無認識？教師預備多份英文讀物，包括︰報章報導、政府宣傳短片、網頁等，給學生自行閱讀。有學生直言，若不是要完成這次專題研習，是不會知道「你好，香港！」(Hello, HK! Campaign) 的資訊。

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善用電子學習元素

學生還利用5W1H思考法設計問卷問題，並運用Microsoft Forms 製作電子問卷。為要蒐集更多更整全的數據，學生可以使用電子問卷直接記錄訪問回應。相對於使用紙本問卷，訪問流程更加方便快捷。在短短兩小時的活動時間內，訪問最多遊客的一組，已可成功訪問11名遊客呢！學生也可即時接收回應，粗略整合數據。

AI又豈止ChatGPT

預備訪問內容時，有幾位學生問老師︰「外國遊客會聽得懂我們所講的英文嗎？我們又會聽得懂他們的嗎？他們講得那麼快！」那時候，老師就向學生介紹TTS (text to speech) AI 學習工具︰Natural Reader文本口唸讀工具。學生可以先將問卷問題輸入，因應需要選擇男聲、女聲、童聲、轉換口音腔調及設定語速，進行自學，提昇學生聽說技巧，從而增加臨場跟外國溝通的自信心。

最後，老師期望學生能從旅客角度分析「你好，香港！」(Hello, HK! Campaign) 的成效，學生需要在小組匯報中總結，並向政府提出更好的建議。然而，學生往往會花大量時間製作精美投映片，而忽略專題研習的重點──解決探究問題。因此，老師著學生使Gamma自動生成簡報大綱，再將小組的訪問資料、數據分析內容、給政府的建議及組員個人感想等直接填入簡報大綱，省卻美化投映片的工序。

研習以外

從學生的匯報分享喜見“When the tourist said he will put the Christmas card on the Christmas tree, I was surprised.” 其中一組學生於訪問尾聲向遊客贈送聖誕卡，及後該遊客著學生於聖誕卡下款逐一寫上自己名字，然後承諾學生說，返回家鄉後會將聖誕卡掛上聖誕樹，學生感到非常意外！

另外，有一對受訪夫婦於訪問結束後送給學生每人一條手鐲“I was surprised that the tourists gave us the bracelets.”。老師也樂見一組聲稱自己有「社恐」的害羞學生能夠欣賞自己 “Talking to foreigners is not that horrible as I learnt some interviewing skills. I could talk to foreigners bravely.”

活動就此完結？

這次專題研習，讓學生透過AI技術，提昇學習能力。學生通過積極提問，聆聽遊客的意見，能深入了解遊客對香港新景點的意見和期望，藉此解決探究問題。此外，透過訪問來自不同國家的訪港旅客，學生學會尊重他人的意見和多元性，並體驗到團隊合作的重要性，他們的價值觀得到了進一步的培育和發展。

要將「小小香港旅遊大使」這角色發揮得淋漓盡致，就要為香港的旅遊業發展作出貢獻，吸引更多遊客來到這個美麗的城市。因此，老師鼓勵高能力學生寫一封英文信給特首李家超先生，將遊客及組員的寶貴意見和建議傳達給政府，以期進一步吸引更多遊客到訪香港。外籍英語老師與學生一同訂正信件後，電郵寄給特首先生。

專題彩蛋

最意想不到的是，學校喜獲特首先生的迅速回信，並承諾將他們寶貴的意見轉達給文化、體育及旅遊局。學校表示，相信學生透過今次英文科專題研習，確切跳出課本，走入社區，深切體會到即使作為小學生，也應該關心香港事務，透過所知所學回饋社會。

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