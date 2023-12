校園直擊丨上水宣道小學訪問遊客英文專題研習 成果匯報獲特首辦回覆

▲ 上水宣道小學訪問遊客英文專題研習,學生進行成果匯報。

當提起學校最經常又容易舉辦的英文活動,大家可能會即時想起到訪問外國遊客。但外國遊客跟學生有什麼關係?學生為什麼要訪問外國遊客?活動目的到底是什麼?

上水宣道小學的英文教師團隊有見及此,一改「人做我做,為做而做」的觀念,銳意將訪問遊客活動加入探究元素,升格為有意義的英文專題研習,並利用CRT模型設計導入活動︰教師先創設一個與學生息息相關的「情境」(context),賦予學生特定「角色」(role) 和提出學生需要完成的「任務」(task)。

身為「小小香港旅遊大使」又怎可以對「你好,香港!」(Hello, HK! Campaign) 毫無認識?教師預備多份英文讀物,包括︰報章報導、政府宣傳短片、網頁等,給學生自行閱讀。有學生直言,若不是要完成這次專題研習,是不會知道「你好,香港!」(Hello, HK! Campaign) 的資訊。

善用電子學習元素

學生還利用5W1H思考法設計問卷問題,並運用Microsoft Forms 製作電子問卷。為要蒐集更多更整全的數據,學生可以使用電子問卷直接記錄訪問回應。相對於使用紙本問卷,訪問流程更加方便快捷。在短短兩小時的活動時間內,訪問最多遊客的一組,已可成功訪問11名遊客呢!學生也可即時接收回應,粗略整合數據。

AI又豈止ChatGPT

預備訪問內容時,有幾位學生問老師︰「外國遊客會聽得懂我們所講的英文嗎?我們又會聽得懂他們的嗎?他們講得那麼快!」那時候,老師就向學生介紹TTS (text to speech) AI 學習工具︰Natural Reader文本口唸讀工具。學生可以先將問卷問題輸入,因應需要選擇男聲、女聲、童聲、轉換口音腔調及設定語速,進行自學,提昇學生聽說技巧,從而增加臨場跟外國溝通的自信心。

最後,老師期望學生能從旅客角度分析「你好,香港!」(Hello, HK! Campaign) 的成效,學生需要在小組匯報中總結,並向政府提出更好的建議。然而,學生往往會花大量時間製作精美投映片,而忽略專題研習的重點──解決探究問題。因此,老師著學生使Gamma自動生成簡報大綱,再將小組的訪問資料、數據分析內容、給政府的建議及組員個人感想等直接填入簡報大綱,省卻美化投映片的工序。

研習以外

從學生的匯報分享喜見“When the tourist said he will put the Christmas card on the Christmas tree, I was surprised.” 其中一組學生於訪問尾聲向遊客贈送聖誕卡,及後該遊客著學生於聖誕卡下款逐一寫上自己名字,然後承諾學生說,返回家鄉後會將聖誕卡掛上聖誕樹,學生感到非常意外!

另外,有一對受訪夫婦於訪問結束後送給學生每人一條手鐲“I was surprised that the tourists gave us the bracelets.”。老師也樂見一組聲稱自己有「社恐」的害羞學生能夠欣賞自己 “Talking to foreigners is not that horrible as I learnt some interviewing skills. I could talk to foreigners bravely.”

活動就此完結?

這次專題研習,讓學生透過AI技術,提昇學習能力。學生通過積極提問,聆聽遊客的意見,能深入了解遊客對香港新景點的意見和期望,藉此解決探究問題。此外,透過訪問來自不同國家的訪港旅客,學生學會尊重他人的意見和多元性,並體驗到團隊合作的重要性,他們的價值觀得到了進一步的培育和發展。

要將「小小香港旅遊大使」這角色發揮得淋漓盡致,就要為香港的旅遊業發展作出貢獻,吸引更多遊客來到這個美麗的城市。因此,老師鼓勵高能力學生寫一封英文信給特首李家超先生,將遊客及組員的寶貴意見和建議傳達給政府,以期進一步吸引更多遊客到訪香港。外籍英語老師與學生一同訂正信件後,電郵寄給特首先生。

專題彩蛋

最意想不到的是,學校喜獲特首先生的迅速回信,並承諾將他們寶貴的意見轉達給文化、體育及旅遊局。學校表示,相信學生透過今次英文科專題研習,確切跳出課本,走入社區,深切體會到即使作為小學生,也應該關心香港事務,透過所知所學回饋社會。

hketApp已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9