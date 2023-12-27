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佘詩曼台慶劇《新聞女王》大結局最高收視25.2點　162萬觀眾收看連續5周稱霸

娛樂 19:43 2023/12/27

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熱門 黎淑賢 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

《新聞女王》

翡翠台上周（17日至23日）收視出爐，據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，上周五（12月22日）佘詩曼主演台慶劇《新聞女王》，未受一連4日長假多市民外遊影響，更造出開播以來最高收視，跨平台直播收視最高25.2點（162萬觀眾），連續5周稱冠。

翡翠台上周一至五晚各節目收視如下，資訊節目《東張西望》最高收視21.8點（140萬觀眾）；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視20.2點（130萬觀眾）。

馬國明受《新聞女王》帶挈工作量　北上密密搵真銀時時掛住老婆

《新聞女王》

至於《新聞女王》上周五播出兩集大結局，最高收視25.2點（162萬觀眾），再度高踞收視榜首。可是，外購劇《神探同盟》仍然收視不理想，最高收視16.1點（104萬觀眾）；《北極潮什麼》最高收視11.4點（74萬觀眾）；《溜走的真味》最高收視19.3點（124萬觀眾）。

在周六晚《亞洲超星團》最高收視14.5點（94萬觀眾），周日晚播出《思家大戰》最高收視16.7點（107萬觀眾）；而真人騷《中年好聲音2》最高收視16.8點（108萬觀眾）。
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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