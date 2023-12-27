【販毒案】海關搗破今年最大宗單一航空旅客毒品案　泰國回港婦食物盒藏1,400萬元海洛英

▲ 海關搗破今年最大宗單一航空旅客毒品案。（黃傑偉攝）

海關毒品調查科昨日（28日）於香港國際機場截查一名由泰國入境女子，在其寄艙行李檢獲18公斤海洛英，市值1,400萬元，為今年最大宗涉及單一航空旅客毒品案件。

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海關毒品調查科調查主任江堅傑指，海關機場科人員昨日截查一名由泰國入境香港女子，以X光檢查旅客寄艙行李時發現異樣，關員發現6盒食物包裝盒有再包裝痕跡，打開包裝盒後發現內藏18公斤海洛英，市值1,400萬元，隨即以販運危險藥物罪拘捕女子。

被捕女子56歲報稱無業，明日（28日）在西九龍裁判法院提堂。

海關在聖誕長假期破獲多宗以航空旅客販運毒品案件。海關呼籲市民，不要為貪圖搵快錢以身試法，並重申販運危險藥物屬嚴重罪行一經定罪可被判終生監禁及罰款500萬元。

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記者：黃傑偉