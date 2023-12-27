  • 19°C
香港時間 : 20231227日 (週三) 22:39
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 黎淑賢 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【販毒案】海關搗破今年最大宗單一航空旅客毒品案　泰國回港婦食物盒藏1,400萬元海洛英

社會 21:26 2023/12/27

分享：

分享：

熱門 黎淑賢 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

海關搗破今年最大宗單一航空旅客毒品案。（黃傑偉攝）

海關毒品調查科昨日（28日）於香港國際機場截查一名由泰國入境女子，在其寄艙行李檢獲18公斤海洛英，市值1,400萬元，為今年最大宗涉及單一航空旅客毒品案件。

點擊圖片放大
+4
+3

海關毒品調查科調查主任江堅傑指，海關機場科人員昨日截查一名由泰國入境香港女子，以X光檢查旅客寄艙行李時發現異樣，關員發現6盒食物包裝盒有再包裝痕跡，打開包裝盒後發現內藏18公斤海洛英，市值1,400萬元，隨即以販運危險藥物罪拘捕女子。

被捕女子56歲報稱無業，明日（28日）在西九龍裁判法院提堂。

海關在聖誕長假期破獲多宗以航空旅客販運毒品案件。海關呼籲市民，不要為貪圖搵快錢以身試法，並重申販運危險藥物屬嚴重罪行一經定罪可被判終生監禁及罰款500萬元。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃傑偉

相關文章

【上水命案】男子離奇倒斃上水街頭　調查揭疑與毒品派對有關警拘3男
今日 11:18
【上水命案】男子離奇倒斃上水街頭　調查揭疑與毒品派對有關警拘3男
【上水命案】內地碩士生參加派毒品對被注射冰毒後倒斃街頭　警拘3男子涉誤殺及非法處理屍體
今日 16:09
【上水命案】內地碩士生參加派毒品對被注射冰毒後倒斃街頭　警拘3男子涉誤殺及非法處理屍體
【走私動物】泰國抵港27歲男走私18瀕危活龜3蜥蜴　判監30個月
今日 21:05
【走私動物】泰國抵港27歲男走私18瀕危活龜3蜥蜴　判監30個月

你可能感興趣

【上水命案】男子離奇倒斃上水街頭　調查揭疑與毒品派對有關警拘3男
今日 11:18
【上水命案】男子離奇倒斃上水街頭　調查揭疑與毒品派對有關警拘3男
【上水命案】內地碩士生參加派毒品對被注射冰毒後倒斃街頭　警拘3男子涉誤殺及非法處理屍體
今日 16:09
【上水命案】內地碩士生參加派毒品對被注射冰毒後倒斃街頭　警拘3男子涉誤殺及非法處理屍體
【走私動物】泰國抵港27歲男走私18瀕危活龜3蜥蜴　判監30個月
今日 21:05
【走私動物】泰國抵港27歲男走私18瀕危活龜3蜥蜴　判監30個月
罪案 香港國際機場 罪行 販運毒品 機場 泰國 危險藥物 航空 海關 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

黎淑賢離世｜對人歡笑恐背人愁　拆解3大抑鬱症警號　家人勸慰時一句話恐成催命符
黎淑賢離世｜對人歡笑恐背人愁　拆解3大抑鬱症警號　家人勸慰時一句話恐成催命符
英年早逝︱36歲知名財經媒體人羅琦　發燒僅4天突發重症肺炎亡　曾在港交所任職
英年早逝︱36歲知名財經媒體人羅琦　發燒僅4天突發重症肺炎亡　曾在港交所任職
無家教︱男童港鐵「海濱站」玩門被阻爆怒　發難掟物恐嚇：我打死你
無家教︱男童港鐵「海濱站」玩門被阻爆怒　發難掟物恐嚇：我打死你