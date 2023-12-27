【BB彈傷人】油麻地司機遭人用氣槍射擊　47歲漢被捕疑有幻覺致犯案

▲ 油尖警區重案組第三隊督察陳君圖。

警方今日(27日)中午以「意圖造成身體嚴重傷害而射擊」拘捕一名47歲本地男子，案中一共檢獲3支氣槍、數袋BB彈和2罐氣槍用之壓縮氣體。

油尖警區重案組第三隊督察陳君圖指，今日清晨大約5時，警方接報一名男貨車司機，於油麻地吳松街65號咪錶位休息時，被一名手持2支氣槍及一支硬物陌生男子要求落車，其後陌生男子用氣槍射擊及以硬物襲擊男司機頭部，施襲者逃去無蹤，傷者則逃往附近便利店，要求店員協助報警，傷者送院治理，面部發現10處由bb彈造成射擊傷口，及後腦4處被硬物襲擊傷痕，現時情況穩定。

警方在現場附近地下發現大批氣槍用bb彈，並在現場附近檢獲一支手槍型及一支長槍型氣槍，經深入調查及翻看附近閉路電視後，成功鎖定一名目標男子，並於今日下午在油麻地區拘捕施襲男子，並在其家中再檢獲一支長型氣槍、2袋bb彈及2罐氣槍用壓縮氣體。被捕男子有精神病記錄，需長期服藥控制病情。警方仍調查被捕人犯案動機。警方重申，意圖造成身體嚴重傷害而射擊屬嚴重罪行，一經定罪可被判終生監禁。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃傑偉