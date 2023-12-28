【復育鄉村】荔枝窩首段文化徑明初貫通   沙頭角新街渡元旦起開通

▲ 早年已移居愛爾蘭的荔枝窩村民曾漢文（左）及黃偉程（右），他們將童年在村內的成長點滴收錄於「一人一個故事」。（吳雋妍攝）

沙頭角禁區第二期下周一（1月1日）正式開放，而貫穿沙頭角、荔枝窩、鴨洲及吉澳的新街渡服務亦同步投入運作，來回票價80元，料吸引更多遊客暢遊新界東北。

沙頭角7條客家村落組成的「慶春約」，漁護署亦擬在明年首季率先開通荔枝窩、梅子林至蛤塘一段文化徑，並同獅子會合作，收集移居海外村民的「一人一個故事」口述歷史，遊客可掃描山徑豎立介紹牌的二維碼，即時以兩文三語收聽村民點滴軼事，重塑新界鄉村的人文故事，體現聯合國教科文組織近年鼓勵實踐社區重視自然和文化遺產。

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近年復育鄉郊，不再局限於保育荒廢村屋及土地。前漁護署高級地質公園主任、現為世界地質公園網絡個人會員楊家明指出，過去一直忽略了村民才是主角，近年他積極走訪鴨洲、荔枝窩等村落，四出收集已移居海外的村民故事，加入故事館內，今次更為慶春約文化徑，籌備「一人一個故事」項目，「聯會國教科文組織近年亦鼓勵多做人文元素，好多人亞洲國家開始學我哋做。」

掃code聽村民軼事

漁護署與獅子會合作，疫情至今收集慶春約7條客家村逾百名村民的口述歷史故事，揀選其中45個將輯錄成網上版「一人一個故事」，下月中率先完成15個，並配上插圖；遊客沿荔枝窩至梅子林及蛤塘的文化徑，掃描告示牌的二維碼，連結網站即時收聽村民親述故事，每段數分鐘；另設普通話及英語導賞，兩文三語方便旅客。

數十年前移居愛爾蘭的荔枝窩村民黃偉程及曾漢文，二人幾乎每年回港探親，並為漁護署的口述歷史「穿針引線」，收集散落海外村民的故事。

黃偉程憶述荔枝窩村70年代初才有電力，入夜要點油燈、火水燈，晚上要挑燈夜讀。曾漢文笑稱，「阿媽會叫我們放學後去碼頭釣魚和捉蟹加餸，要挑油燈摸黑出去。」

黃偉程說，70年代荔枝窩及三椏等供電後，慶春約的小灘，一戶豬農有最早第一台黑白電視，村民食飽飯都去他家中看電視，「睇乜唔重要，已經夠過癮啦。」

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沙頭角禁區第二期1月起開放，運輸署已批出「沙頭角—荔枝窩—鴨洲—吉澳」街渡渡輪服務，1月1日起運作，每日3個班次，來回收費80元。

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梅子林村村長曾玉安表示，早年有一條往來沙頭角至荔枝窩及三椏的街渡，約10年前停辦；現時有另一條沙頭角至鴨洲及吉澳的街渡，來回票價只是40元，但明年將結束運作，由新街渡取代，雖然貫通沙頭角、荔枝窩、鴨洲及吉澳，多1個站，但貴1倍至來回80元，對村民來講太貴，希望減至60元，並提供單程票。

他更指，現時上水往返沙頭角的九巴78S，平日及周末假期，分別每日只有早上2個及3個班次太少，擔心沙頭角禁區第二期開放，太多人會排長龍及塞車；他建議加開新綫經龍山隧道往返沙頭角及太和或大埔。

記者：吳雋妍