【復育鄉村】荔枝窩村培成堂管理村務  定交易規矩增議價力

▲ 荔枝窩村早年已成立管理組織「培成堂」，負責打理村務。（吳雋妍攝）

早年新界村落已形成管理村務的機制，由沙頭角其中7條村組成的聯盟「慶春約」，各自有類似村務組織，其中荔枝窩村組成「培成堂」，訂明村民在市集交易的規矩和利益，部分收益撥作會費打理村務，而且培成堂有相當「話事權」，若村民不守規矩會被「DQ」（趕出社堂），無法參與買賣或會務。

慶春約是由荔枝窩、鎖羅盆、梅子林、蛤塘、三椏、小灘、牛屎湖，共7個客家村落，於清朝道光年間（1821至1850）組成的鄉村聯盟，1950至60年代，全盛有數千名村民，到60至70年代大量村民搬出市區及移民，人口急劇下降。

當年慶春約村落一直務農，以物易物，蛤塘以雞蛋最出名，荔枝窩種水稻、三椏亦有種菜，梅子林是桔園。前荔枝窩村民曾漢文說，當年同鄰近村落交易所需物資，「我們用兩籮菜，同鄰近吉澳換半籮魚，有牙帶、池魚等。」

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曾漢文說，早年荔枝窩姓曾及黃兩氏族人，為了加強村內運作管理，成立類似「互助社」的「培成堂」，當初是為了收集村內豬牛糞，再分配各戶作耕種肥料而建立規矩，而村民「買」肥料要向培成堂繳交幾毫子撥歸公數。

世界地質公園網絡個人會員楊家明亦說，培成堂會協助村民買豬苗，養大後又幫村民賣豬，從中「抽佣」。而公數用作村內辦事經費，例如新年、關帝誕及十年一醮等祭祠開支，又協助修葺廟宇，甚至助村民向理文府租地種田，「文獻更找到，培成堂用2毫子買對鞋俾當時的梅子林村村長，俾佢見官時候穿著。」

慶春約其他村亦有類似村務組織，楊家明說：「其實亦是為了加強村內對外的議價能力；這些社堂在村內有一定權力，邊個村民行為不檢（不依規矩）可以DQ佢，將佢趕出社堂。」

記者：吳雋妍