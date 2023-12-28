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不正常愛情研究所丨J2主持文頌男自揭患罕見癌症　曾情緒抑鬱萌輕生念頭

娛樂 09:59 2023/12/28

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熱門 黎淑賢 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

文頌男（Koba）患上罕見癌症。

J2節目《不正常愛情研究所》主持人文頌男（Koba）早前在個人社交平台自揭患癌症，透露有大概6×6×4cm 的惡性腫瘤在其椎間近盤骨附近位置，在兩個月前已停工休養，最近開始接受化療，又表示冇工開兼醫療費用龐大，他在社交平台亦發文希望可眾籌醫藥費用。

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患上罕見癌症

日前Koba在社交網甫出一段臥床自拍片，他透露自己患罕見的尤文氏肉瘤（Ewing's Sarcoma），一般在未成年男性身上發病機會較高，家族亦全無癌病史。

他說：「腫瘤生嘅位置喺脊椎S1至S2附近，應該係椎間入面生出嚟，係非常之罕見，所以我覺得自己真係萬中無一，天選之人，係上天揀中嘅細路先會有呢個病。」

Koba指半年前開始腰痛起初症狀與椎間盤突出相似，並去看脊醫照X光，當時仍未發現任何異樣，結果治療近兩個月還未有好轉，情況更嚴重了，最終到醫院詳細檢查，並發現體內有一個腫瘤。

Koba自揭患上罕見癌症。

現時身體情況

被問到癌症第幾期？醫生可有說多少成數痊癒？Koba直言醫生沒有告知第幾期：「但我個腫瘤依家冇擴散，所以都應該算係一、二期。至於幾多成好番？呢啲問題我都成日問醫生，但佢唔會話好Firm咁答你，佢話依家好難講，暫時我自己感覺化療係有效、舒緩咗好多，希望一路治療都有效啦。」

曾有輕生念頭

其實日前Koba亦有開直播與大家聊天，其間談到大學時期讀雙學士，曾因情緒抑鬱而欲輕生，全因當時不想去中學實習：「當時我直情想放棄教育學士學位，只留一個藝術科學位，但Supervisor勸我唔好放棄，去中學實習前一日我真係想割脈放血，就算死唔去，都重傷唔使去教書……當然最終冇做到。」

他續說：「好唔開心咁去咗間學校，全程都要收埋情緒扮冇嘢，照樣準備好教材去工作，唔想麻煩到人，亦唔想浪費班學生時間，但每次到休息時間或放工就好想死。」

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盼繼續做幕前工作

Koba自言人生三度陷入坎坷期，難關一個又一個，朋友家人亦幫不到忙，所有事只能靠自己：「今次唔知捱唔捱得過，捱得過之後又有更大嘅難關，都唔知點面對。」

他望日後可繼續做幕前工作：「我好想唱主題曲，《不正常愛情研究所》主題曲畀我唱啦！或者拍一啲綜藝節目，好似《膠戰》咁，玩好癲嗰種！」

最後更搞笑表示：「如果大家想要個癌症男友，就DM我啦！」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1

撰文 : TOPick柴犬出動

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