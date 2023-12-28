DSE英文丨前I-banker 研發極速英語學習法 幫助港生迎戰DSE 入讀海外名牌大學

▲ Ken從投行轉戰教育界，並研發極速英文學習法助港生迎戰DSE。

中學階段往往使不少年青人在十字街頭中徬徨無助，一方面要面對公開試臨近，另一方面也要應付公開試後直接影響到未來就業的升學問題，何謂面對雙重壓力。SilverBack Education創辦人兼行政總裁李浩瑋（Ken Li）當年幸得師兄相助指點前路，實現加入投行工作的夢想，現在再轉戰教育界，為的就是報答當年知遇之恩，幫助更多新一代年青人。

Ken經歷過升學就業的迷茫時刻，他指出，聖若瑟書院的校友師兄非常熱衷於幫助師弟，當年受了恩惠，除了感激萬分之外，啟發了他現在想以自己所學、經驗及人際網絡幫助更多人。

感恩師兄相助而研發極速強化英語秘技

他於中學畢業後，隨即升讀盛產諾貝爾獎得主、億萬富翁，甚至是美國國內外國家元首或政府首腦的美國密芝根大學（University of Michigan）。他在大學升學時，與大學教授共同研發了一套可針對時下常見但並非高效的英語提升方法，亦同時埋下了投身教育界的種子。

英語是DSE的必修科，因此有不少同學都為此而花上大量時間，希望可以穩握大學入場券。現時提升英語成績方法五花八門，但效果不盡相同。Ken指出，收看英語節目及影片打好根基，但可能需時較長，而且未能針對考試模式；有些人會覺背誦詞語及例句很有效，有些則提倡「操卷」熟習答題技巧。

他強調，高效率是關鍵所在，因為考生應付的不只是英語科，還有其他科目，所以不可能將大部份時間放在單一科目之上。SilverBack Education以多個與別不同的高成效學習模式，成功創造了不少頂級學生，包括8科5**狀元，以及高達 97% 學生考獲DSE英語科5級或以上成績，反映了高效率教學方式的成果。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

投行經驗賦予高分析技能助港學生

先後在多間投行任職，當中更包括貝萊德（BlackRock），強化了Ken的不只是金融知識，更重要是更強大更快速的分析能力。他表示，在決定由投行轉戰教育界時，發現到香港學生在英語讀、寫、聽、講方面都會出現幾個常見問題：

• 在寫作和口語表達中，一些學生因為自以為英語了得而過份自信，繼而出現偏離主題情況

• 同樣地，在寫作和口語表達上，詞彙量不足或生硬堆砌艱深字詞，繼而未能從考官手上奪取高分

• 在口試中，未能爭取發言機會；或者在語言表達上，錯用了書面語

• 更差的情況是，在聆聽考試時，未能掌握細節及內容邏輯這些關鍵「攞分」細節。

他表示，現在離明年DSE英語考試還有四個多個月，同學們必須先要了解自己的「英語盲點」，再配合F.A.S.T.方法，才可以在同時應對其他科目的有限準備時間，以高成效的方式達到自己的目標，讓他們以積極的態度面對學習英語的挑戰，跨過DSE這個關口。

強大陣容助港生先迎戰公開試、升學兼策劃事業

Silverback Education擁有全港首屈一指的專業團隊，他們分別來自不同專業領域，如醫生、銀行家、教育界別；以及修讀牛津大學（ Oxford University）、密芝根大學（University of Michigan）、劍橋大學（University of Cambridge）、倫敦大學學院（University College London）等世界級頂尖學府。除了以獨門方式提升 DSE英語成績之外，亦協助學生應付IELTS海外升學考試，曾培養出過千學生考獲 7.5或以上的成績。

Ken深明應付公開試只是人生其中一個階段，因此他猶如當年師兄出手相助一樣，除了幫助學生短時間提升英語水平之外，亦可幫助有需要的香港學生升讀海外知名學付，甚至在畢業後提升就業意見。Silverback Education的多位合夥人均擁有上市公司，而團隊整體亦擁有強大的網絡和豐富經驗。

在教學之外，Silverback Education不時會為學生安排企業參觀活動，例如投資銀行、律師行、診所、對沖基金、上市公司、初創企業等，讓同學對不同行業有更深入的了解，早早為未來就業出路作好準備。

Silverback Education教的不只是英語，更是學生儘早籌劃涵蓋升學以至展開事業的人生！



hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9