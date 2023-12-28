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李善均遺書曝光稱太太為一生摯愛　希望大家忘記他：這樣或不讓家人處於痛苦之中

娛樂 10:55 2023/12/28

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韓星李善均遺書曝光。

曾參演《上流寄生族》的韓星李善均在昨日（12月27）被發現倒臥車內自殺身亡，終年48歲。

據韓媒指，李善均留下遺書，向妻子田慧振表示：「沒有辦法」、「好像只有這個辦法了。」文中，他稱妻子全慧珍是他一生摯愛，身後事交由妻子處理。李善均與妻子全慧珍於2009年结婚，兩人育有兩子，現時分別14歲、12歲。

韓星李善均被發現倒臥車內　疑燒炭輕生終年48歲

李善均

盼大眾忘掉他

遺書內，李善均也向經理人公司道歉，稱：「廣告和電影的違約金很多，對不起。」因為有報道指，李善均因涉毒調查而遭取消的電影出演和廣告合約，違約金可能高達100億韓圜（約6,030萬港元）。

他並寫道說：「很抱歉讓大家這樣子記住我。」更稱大家忘記他，這樣子或不會讓他和家人處於痛苦之中。

李善均生前因涉嫌吸毒接受警方調查，他一直主張是在受騙的情況下誤服毒品，在本月26日，通過代表律師向仁川警察廳毒品犯罪偵查拜提交意見書。當時他希望警察對自己以及在夜店擔任室長A小姐進行測謊，以判決他口供的可信性。

許光漢致哀

另外，依家屬意願，將不會進行驗屍，據城北警局對外透露：「遺屬不願意，所以不會進行驗屍。」

同時，韓聯社報道指，李善均逝世後，於首爾大學醫院殯儀館設靈，靈堂擺放着他笑容滿面的遺照，周圍放滿白色菊花及各界人士送來的花圈。

演藝圈多人現身致哀，包括原本在韓劇《無路可逃》與李善均合作的台灣演員許光漢，也有影星趙震雄、劉在明、導演李元錫等。

李善均將在明天（12月29日）出殯，將葬於全羅北道扶安郡的祖墳。

【珍惜生命】求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

東華三院芷若園熱線︰18281

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288

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