校園直擊丨東華三院姚達之紀念小學(元朗)30周年校慶 開設英語沉浸班強化學習環境

▲ 東華三院姚達之紀念小學於12月15日舉行30周年校慶典禮，邀得教育局副局長施俊輝太平紳士親臨主禮。

東華三院姚達之紀念小學於12月15日舉行30周年校慶典禮，邀得教育局副局長施俊輝太平紳士親臨主禮。

東華三院姚達之紀念小學重視學生的「全人發展」，於兩年前開始在二年級開設英語沉浸班，強化英語學習環境。學校積極發展跨學科STEAM教育，在不同科目推展著重培養學生協作、解難以及創新思維能力的校本拔尖課程。學生於今年「校際小學STEM精英挑戰數理謎蹤比賽」獲得季軍。

近年學校開展桌遊教育，上年在董事局撥款支持下設置「桌遊館」，以提高專注力、邏輯思維、社交及溝通能力，並於本年「全港學界璀燦寶石桌遊大賽」獲得小學組個人亞軍。該校於體育同埋音樂課編排「專家入課」與教師協作，培養學生在不同體藝範疇嘅學習興趣和啟發潛能。學校在以上範疇引入不同新項目，引證學校多年來學生在學習、品德培養，以及多元潛能嘅均衡發展等方面的實踐成效。

東華三院主席兼名譽校監韋浩文先生，感謝多位歷任校長及現任羅志文校長、全體教職員和家長多年來的共同努力，該校將繼續秉承東華三院服務社會的宗旨，為天水圍區的學童提供優質的教育服務，為社會培育人才。

東華三院姚達之紀念小學前身為東華三院九龍第一義學，在1897年於油麻地創校。1977年姚中立主席的慷慨捐助東華三院教育服務，學校乃命名為東華三院姚達之紀念小學。在1992年為配合新市鎮的發展遷入天水圍，為新界西的學童，提供優質的教育服務。

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