TVB小花丨陳嘉慧晒老公視覺6連環放閃　Erica愛「重口味」開心分享陀B近照

▲ 陳嘉慧（Erica）分享陀B近照，並趁機「放閃」！

現年27歲的TVB小花陳嘉慧（Erica）在10月1日在深圳五星級酒店與拍拖半年的圈外男友Calvin拉埋天窗，並於11月29日凌晨在社交平台上載超聲波照片、宣布懷孕喜訊。

自榮升準媽媽後，Erica自11月29日下午現身活動後就未有再露面，原來她近月在老公陪伴下於內地安胎，並在社交網「上水」分享近照！

TVB小花丨陳嘉慧晒超聲波照 宣布「升呢」做人母：我們仨

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陳嘉慧孕期口味大變？

正在懷孕的Erica，近日在IG限時動態分享生活日常，當中有不少廣州美食照，有螺螄粉、蟹黃撈飯、牛骨牛雜煲，全部都相當「重口味」，或者她在懷孕期間胃口大開兼口味有所改變？

Erica大讚食物美味，享受與老公大快朵頤的快樂時光，二人在聖誕節就到廣州四季酒店品嚐精緻晚餐共度佳節！

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陳嘉慧陀B近照曝光

Erica在最近的分享中曾上載背影照、「老公視角」短片、大頭自拍，通通是未有拍下其孕肚，直至有一張6格相中，其正面近照也終於曝光，並甜蜜地大讚老公操刀的相片：「值得嘉許一下，係有進步嘅 #老公視覺」。

相中的Erica頭戴白色冷帽、身穿桃紅色寬鬆上衣，其腰肢明顯變粗、面形圓潤又肚大如籮，一臉幸福的Erica靈活地扮聖誕樹，又舉V大賣可愛，這位準媽媽依然少女味十足呢！

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