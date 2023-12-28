貼地育兒︱霍啟剛1拖3飛瑞士低調坐經濟艙　仔女1個舉動獲乘客大讚有家教

▲ 霍啟剛1拖3飛往瑞士找晶晶。

「跳水皇后」郭晶晶於2012年嫁入豪門與霍啟剛誕下3子女，雖然貴為豪門，但一家五口的生活非常貼地。日前霍啟剛就1拖3子女飛往瑞士找老婆郭晶晶，據知晶晶在當地開會，所以今次啟剛惟有獨自湊仔女，繼續堅持貼地生活低調坐經濟艙，他們更被前排乘客認出，事後乘客將與啟剛的合照登出，大讚霍家3子女1個舉動有家教。

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女乘客在社交平台貼上跟霍啟剛的合照，有網民在下面留言指國際游泳總會在瑞士年底有會議，估計郭晶晶在開會，所以霍啟剛惟有1拖3去找老婆過聖誕節，一家團聚。

該乘客指霍家3子女，霍中曦、霍中妍、霍中怡上機後就乖乖躺下休息，途中3個小朋友會講話，但不會大聲喧嘩，機程長達十多個小時，而他們一家都是坐在經濟艙。

該女乘客落機後在免稅店遇上啟剛帶著子女揀聖誕朱古力，女乘客指自己鼓氣勇氣去問他是不是霍啟剛，對方大方承認更一起合照。事後該女乘客大讚他們一家十分和藹、有教養，忍不住要瘋狂點讚。

▲ 乘客跟霍啟剛合照。網上圖片

今年暑假，有網民在香港國際機場遇到啟剛和晶晶一家五口從英國返港，從當日照片中可見，他們各自孭上背囊，另拖7個喼，合共12件行李，當中啟剛、晶晶和10歲大仔霍中曦各推兩個大喼，啟剛的喼上還有一個大紙袋，一馬當先上前帶領妻兒。至於6歲次女霍中妍則負責照顧4歲妹妹霍中怡，她讓妹妹坐在細喼上，由她慢慢拖行。

▲ 大仔幫手拖行李，自理能力強。網上圖片

照片一出引來大批網民留言大讚霍氏夫婦超貼地，大讚3子女的自理能力很強、「也沒帶保姆菲傭啥的，一般三個娃都要父母幫忙照顧看，這家是真低調」等。

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責任編輯:王明芳