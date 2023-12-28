《失孤》原型案︱慈父郭剛堂尋子24年曾欲輕生　走50萬公里穿梭全國終父子團聚

▲ 郭剛堂尋子24年曾欲輕生，走50萬公里穿梭全國終父子團聚。

電影《失孤》原型郭剛堂兒子郭新振被拐案周三（27日）宣判，兩名被告呼富吉及唐立霞因拐賣兒童罪，分別被判死緩和無期徒刑。

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為尋欠債20萬曾欲輕生

現年53歲的郭剛堂來自山東聊城，1997年9月21日，其2歲半的兒子郭新振，在家門口玩耍時被一陌生女子抱走，下落不明，當年27歲的郭剛堂從此展開漫長的尋子之路。

24年間，他騎電單車橫跨20多個省市，路程長達50萬公里，過程中報銷了10輛電單車。他花光所有積蓄，更欠下20多萬元的債務。為了省錢，他一天僅以一包即食麵或一個饅頭充飢，多年來又睡過山洞、橋底、街頭，每當看到與兒子外形相似的孩子時，他總會忍不住上前查看，可惜每次都失望而回。

在尋子的路上，郭剛堂的內心飽受折磨，他抱怨過上天不公，有段時間更陷入抑鬱。有天他騎著電單車走在陡峭的山路上，因為天氣關係，車輪突然打滑，導致摔倒在地。他看著山邊的懸崖，曾想過一躍而下結束生命，但當他回頭，看到電單車上兒子的照片後，便放棄了輕生念頭，因為他知道兒子仍在等待他，自己不能一死了之，於是擦乾淚水重新站起來。

只有在路上，才覺得對得起兒子。

▲ （網上圖片）

改編成電影《失孤》

郭剛堂的故事在2015年被改編成電影，並由劉德華主演，他在劇中扮演的雷澤寬，就是以郭剛堂為原型。

2021年6月，郭剛堂與苦苦尋子24年，終等來團圓結局，經過警方的努力，終於在河南找到兒子郭振新。在相認當日，郭剛堂夫婦激動落淚，緊緊抱著失散24年的兒子，場面十分感人。

而劉德華知道郭剛堂父子團聚的故事後，也特意拍片祝賀二人，他在片中指佩服郭剛堂不放棄尋找的勇氣。

▲ （電影《失孤》劇照）

兩被告判囚終身及死緩

郭新振被拐案昨日於在山東省聊城市中級人民法院宣判，兩名被告呼富吉及唐立霞因拐賣兒童罪，分別被判死緩和無期徒刑。

法院以拐賣兒童罪判處呼富吉死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，限制減刑；以拐賣兒童罪判處唐立霞無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；同時判令呼富吉、唐立霞共同賠償附帶民事訴訟原告人物質損失人民幣50餘萬元。

郭剛堂作為附帶民事訴訟原告人到庭參加宣判。郭剛堂指，宣判後，呼富吉不服判決，提出上訴，唐立霞則表示服判。

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責任編輯：王明芳