新聞女王丨佘詩曼勇奪三地視后呼聲高　劇集收視高企5周稱冠成頒獎禮大贏家？

▲ 《新聞女王》將會成為頒獎禮大贏家？

TVB台慶劇《新聞女王》自開播到大結局同樣收視高企，大結局更造出開播以來最高收視，跨平台直播收視最高25.2點（162萬觀眾），連續5周稱冠，認真厲害！

佘詩曼演的「Man姐」演技毋容置疑，在多個場口都展現教科書式演技，難怪備受網民高度關注，加上劇情緊湊，眾人明爭暗鬥，互擦火花，難怪掀起一股追劇潮！

佘詩曼台慶劇《新聞女王》大結局最高收視25.2點 162萬觀眾收看連續5周稱霸

阿佘成視后大熱

近日《萬千星輝頒獎典禮2023》已公布「最佳女主角」10強名單，大熱的佘詩曼順利入圍，甚至很多候選人覺得有阿佘角逐，已沒信心可以獲獎，阿佘受訪謙稱：「我自己都冇！沒有一定，我都撐她們（其他入圍演員），大家都付出好多努力。」

今年頒奬禮更增設「大灣區最喜愛TVB女主角」，在早前截至12月23日下午4時的投票結果當時阿佘以3,907,900票大幅拋離第二位的李施嬅（990,000票）和第三位的劉佩玥（966800票）。

雖然之後有眼利網民發現不能再看到票數，但以阿佘一直的走勢絕對冇得輸！

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有機勇奪三地視后

至於阿佘亦同樣有份角逐「馬來西亞最喜愛TVB女主角」，難怪不少網民更認為她勇奪成為三地視后呼聲高，再創新紀錄！

另外，《新聞女王》的收視一直高企，很大機會奪得「最佳劇集」獎，不過今年的《隱形戰隊》及《破毒強人》成績亦非常好，相信到時鬥得難分難解。

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