聲夢傳奇丨炎明熹探訪安老院送暖　Gigi與長者唱歌玩遊戲贈禮物

▲ 小天后炎明熹與後援會義工齊探訪安老院送暖。

炎明熹（Gigi）於12月26日Boxing Day帶同後援會義工隊探訪護理安老院，為住kg1院舍內的老友記帶來歡樂及送上祝福。

當日，有30多位老友記出席，Gigi與10位義工同與他們齊唱歌，當唱到《漫步人生路》及《喜氣洋洋》時，現場更有老友記更與Gigi拖住手齊跳舞，氣氛非常歡欣。



當工作人員介紹Gigi給大家識時，有老友記打趣說：「哦，妳就係炎姑娘！」，場面非常搞笑。不少老友記都認得Gigi，他們表示都有從電視聽過她唱歌，更讚Gigi唱歌好聽又靚女，有老友記還叫她多開演唱會。

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▲ 炎明熹與後援會義工隊探訪護理安老院。

Gigi與老友記玩小遊戲



此外，Gigi更化身小導師，教老友記玩小遊戲，先親身為他們示範，繼而從旁鼓勵，為老人記加油打氣。他們完成遊戲時更會收到Gigi送上小禮物：包裝紙巾。而老友記都十分鐘意，因為方便使用，每位老友記展現出燦爛笑容，表示玩得開心。



Gigi更在聖誕節期間為今次探訪活動學扭氣球，將心意送贈一班精靈可愛老友記。她並發揮佢創意，為蝴蝶及兔仔造型氣球畫上圖案，又在元寶造型氣球寫上龍馬精神等祝福語。

當老友記收到時，開心之餘場面亦非常温馨，Gigi同老友記都玩得非常開心，全場笑聲歡呼聲不斷。

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盼多參與慈善工作

同時，Gigi更帶來禮物包送給每位老友記，當中有保暖披肩，Gigi送上時更貼心問候每位老友記並得到老友記同意才為他們披上。

而禮物包內還有由後援會會員及有心人親手織的溫暖牌冷帽，在今個寒冷冬天為老友記送上滿滿溫暖及充滿愛的祝福。短短兩小時相聚，令老友記非常難忘，更表示歡迎炎姑娘與義工們下次再來探他們。

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Gigi表示，在她小學時亦有到老人院探訪，但今次是第一次參與由自己後援會主辦的老人院探訪活動，見到一班老友記健康開心，自己亦希望出一分力。

同時，她感激後援會義工隊多次自發舉辦好多不同類型慈善活動，並希望自己日後可抽更多時間參與慈善活動。

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