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【誤殺棄屍】內地男生疑倒斃後遭棄屍　3男涉誤殺等罪還押明年3.21再訊

社會 11:38 2023/12/28

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粉嶺圍命案內地碩士生涉打冰毒亡，3男涉誤殺由警車押送提堂。 D2(前)鄭嘉富。 D3(後)鄭思仲。 (陳靜儀攝)

內地來港就讀碩士的22歲男生，疑遭棄屍於粉嶺村屋外空地。3名涉案男子被控誤殺、阻止合法埋葬屍體及販毒3罪，今（28日）被解往粉嶺裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，案件押後至2024年3月21日再訊，待警方進一步調查，包括化驗搜證及調查閉路電視片段，以及追緝在逃人士。其中62歲無業被告申請保釋被拒，3人還押懲教看管。

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3名被告為關永賢（51歲，保安）、鄭嘉富（20歲，李嘉誠專業進修學院護理系學生）及鄭思仲（62歲，無業）。其中被告關永賢及鄭思仲被控誤殺罪，控罪指他們於2023年12月23日，在粉嶺馬會道粉嶺圍二巷23號屋非法殺死男子許文俊。關另被控販毒罪，指他在同日同地非法販運危險藥物。

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3人另被控阻止埋葬屍體罪，指3人於同日在香港與另外2名不知名男子阻止埋葬許的屍體。

控方今申請押後案件，以待警方進一步調查，包括化驗搜證及調查閉路電視片段，以及追緝在逃人士，並反對被告保釋。署主任裁判官鄭念慈將案押後至2024年3月21日再訊，被告鄭思申請保釋被拒，3人還押懲教署看管。

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記者：陳曉欣

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