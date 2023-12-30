無理家長｜老師通知要接走發高燒學生　家長發爛拒絕：又不是大病

若然小朋友在學校突然不舒服，很多學校都會通知家長，接小朋友回家休息，不過卻有家長不是以子女的健康為首要。近日，杭州一名校長於朋友圈表示，校內一名學生發燒，老師擔心其染上流感，逐通知家長接回家，怎料家長大怒，表示學校剝奪孩子的上課權利，更揚言投訴學校。

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老師通知接回發燒學生 引家長大怒

據《都市快報》報道，在本月26日早上，杭州一名初中校長於朋友圈發文提到，有位孩子在學校因發高燒趴在桌上連頭也抬不起來，老師看其症狀與之前班裏得流感的同學差不多，為了不影響其他孩子，該學生被轉移到獨立房間，開好空調，倒好水，安頓好之後，老師便打電話通知家長，希望其將孩子帶回家看病。

▲ 校長於朋友圈發文分享事件。（圖片來自微博＠都市快報）

對於學生生病的情況，學校已作妥善處理，不過卻引來家長勃然大怒，表示：

發燒不是大病，誰規定流感不能上學，戴口罩不就得了？流感不是十惡不赦，你居然給他隔離在教室外，剝奪他學習的權利，我投訴你，投訴你們學校！

校長勸家校皆有協助孩子成長

家長要投訴學校的行為，令校長不解，他在文中表示，學校最近有不少孩子生病請假，所以班上的課堂早已開啟直播網課了。一般孩子生病最不舒服的前兩天，我們不建議家長讓孩子上網課，正在發燒也難以學習，等到孩子身體好轉，再上網課，慢慢趕回進度。校長認為這是人性化的處理，沒想到家長還要去投訴。他又強調：

孩子的成長應該是家校社協育，不能一味把孩子「寄養」在學校。

貼文一出引起網民熱議，不少人分享了身邊類似的遭遇，表示「這邊還有家長讓高燒39.3度的學生，堅持把早上的課上完才來接走，為了不耽誤課」、「真有這樣的家長，我在幼兒園有家長把發燒的孩子送來就不管了」、「遇到了一樣的狀況，家長倒是沒有說投訴，就是不接，孩子燒到39.8度，我同事說再不接他得報警了」。

另外，有網民大讚校長的安排妥當，不但讓不舒服同學得到舒適安排，亦避免其他同學受到感染，同時他表示「家長不願意接走孩子一定也是有難處，可能要上班離不開崗位，可是崗位換個誰都照常運作，地球離了誰都照常轉，工作崗位更是流水線似鐵打的兵。可是家庭裡，只有一個爸爸媽媽。孩子生病需要的是休息和治療，更是家長的陪伴」。

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責任編輯：王明芳