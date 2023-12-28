保存有道丨陳自瑤晒13年前古裝造型對比圖　TVB戲服無限重用被嘲變「文物」

▲ 陳自瑤穿上13年前戲服做直播！

41歲的陳自瑤（Yoyo）愈來愈有女人味，更不時大派福利圖，深得男士歡心。上月陳自瑤穿上13年前《公主嫁到》的古裝戲服做直播帶貨，其後她於小紅書分享對比圖。

當中她寫道：

13年前的川平公主VS 13年後的川平公主

穿起同一件戲服

回憶湧上心頭

想不到轉眼已經13年

找出兩張相的變化

網民一方面大讚Yoyo保養得好好，身型沒大變化，依然穿得落13年前的戲服：「現在也很好看，成熟的美」、「更年輕啦」和「瘦了」。

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TVB戲服好比文物？

除了Yoyo凍齡有術外，無綫的戲服都保養得好好，因為有網民留言指TVB戲服可以著足10幾年，十分慳家，留言包括：「13年了，TVB還是沒捨得換一套戲服」、「TVB是真沒有衣服了來來去去都是那幾套」、「對啊，一件戲服還能保存十幾年」。

有網民笑稱不但止10幾年，或許13年前已有演員穿過此戲服，更笑稱：「這衣服堪比文物二三十年」，但是有網民力撐無綫，認為循環再用夠環保，更指老是常出現的「公雞碗」是鎮台之寶。

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阿佘陳瀅穿同一皮褸

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事實上，多年來無綫不少劇集也出現同款戲服和道具，譬如2005年播映的《本草藥王》裡，馬國明穿的藍色戲服，正是當年古天樂拍《尋泰記》演項少龍穿過的；另外吳卓羲於《巾幗梟雄》的清裝造型，跟馬浚偉在《蒲松齡》中的打扮均是一樣。

除了古裝劇外，時裝劇也同樣出現過環保戲服，2021年播映的《伙記辦大事》裡，陳瀅所穿的皮褸跟2014年佘詩曼在《使徒行者》所穿的是一模一樣，網民更說皮褸七年來都沒有破損，大讚無綫服裝部厲害。

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