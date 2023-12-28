星二代︱李連杰細女7歲起患抑鬱症險輕生　現身新加坡近況曝光似媽媽利智

▲ 李連杰與利智所生的細女Jada自7歲起患上抑鬱症，病情一度嚴重至想輕生，近日姐姐Jane分享兩姊妹身在新加坡慶祝聖誕節，可見Jada精神不俗。

【李連杰/利智/星二代/抑鬱症/佛教】60歲武打巨星李連杰近日到台灣宣傳新書《超越生死：李連杰尋找李連杰》，接受訪問時談到與利智所生的細女Jada自7歲起患上抑鬱症，到13歲時病情嚴重到想輕生，李連杰對此感到愧疚，並努力重新學做爸爸。Jada已有一段時間未有公開現身，姐姐Jane在社交平台分享兩姊妹身在新加坡慶祝聖誕節，可見Jada精神不俗。

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李連杰與利智育有兩名女兒Jane和Jada，23歲哈佛大學畢業的Jane日前在IG分享久違的兩姊妹合照，並留言：「Merry Christmas」可見兩姊妹在新加坡出席聖誕節活動，她們身穿一黑一白晚裝裙裝在華麗的聖誕樹前拍照，各有各美，Jada亦面露笑容精神不錯，外貌更似足媽媽利智。

李連杰近年醉心於宗教並推出新書《超越生死：李連杰尋找李連杰》，早前他到台灣宣傳新書接受著名作家陳文茜訪問，他提到細女Jada自7歲起患上抑鬱症，到13歲時病情最嚴重，想隨時結束自己生命，她甚至會在想：

你們大人安排了所有事，你們要我學這學那，問過我了嗎？我活着的意義是甚麼？

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李連杰父女學佛舒緩抑鬱症

他又指女兒有兩個腦袋在打架，「一個要生活一個要放棄，她不敞開心，我根本不知道如何幫。」他為此為對女兒感到愧疚，自責在女兒患病時忙於工作做壹基金，沒有好好關懷她，並公開向女兒道歉，「當時我跟女兒說，我不懂怎麼做一個好父親，我能重新學嗎？你跟我說，我一定努力學習跟你改，我希望做你朋友。」

之後李連杰努力與女兒做朋友、做同學，他與女兒展開為期3個月學習藏傳佛教，在宗教的協助下，女兒的情況有所好轉，兩人一起去嘗試尋找、了解問題的根，雖不能治根但明顯找到抑鬱出口。李連杰強調佛法不是萬能，然而在過程中他感謝女兒提醒了他：

她說你不能說佛教改變了我，只是我去做了各種的嘗試，佛教只是其中的一部分。

▲ 李連杰近日到台灣宣傳新書接受訪問，談到與利智所生的細女Jada自7歲起患上抑鬱症。（影片截圖）

細女未夠6個月大 虎媽利智聘老師

李連杰和利智早年帶同兩名女兒移居新加坡，讓女兒接受融合中西文化、出名嚴謹的新加坡教育。大女Jane曾指小時候父女很少見面，爸爸從不在家，試過隔7個月才見面一次，故主要由媽媽利智照顧她們。李連杰曾形容，利智是「非常虎媽」，重視早期教育，於大女9個月大時就聘請老師，後來她竟說「教晚了」，在細女未夠6個月大就請老師，因6個月大的孩子已對色彩及聲音有認知。

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李連杰大女哈佛大學畢業

多年來，兩夫妻都將女兒的學業交由補習老師負責，在學習上發現哪一方面有需要，就會安排專責老師教導。兩女其後考上世界一流學府，Jane考入哈佛大學攻讀亞洲經濟學士學位。她又積極參與學校活動，包括公益、跳舞、畫畫、吹笛、彈鋼琴，並當上學生會主席，是靠同學投票而非父母地位。

細女Jada同樣學業優異，畢業於美國知名高中Phillips Academy。李連杰曾透露細女當年考到美國最頂尖的5間高中，最後選讀最著名的一間，又稱自己毋須為女兒選校操心，因她們的朋友圈非常厲害，會討論整個東南亞和美國升學選校事宜。

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責任編輯：林綺玲