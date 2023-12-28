時尚速報｜蘇寧x蠟筆小新限定禮品換購　4款旅行實用精品陪你遊世界

年末長假最適合旅行放鬆下！今個冬日，蘇寧聯乘蠟筆小新推出4款「和你玩遊世界」系列限定禮品，包括行李牌、衣物收納袋套裝、旅行頸枕及摺疊式行李袋，禮品以蠟筆小新，以及小葵、小白和不理不理左衛門設計，精美及實用兼備，集齊一套去旅行至方便。

由即日至2024年2月29日期間，凡於全線蘇寧分店或香港蘇寧網上商店購買指定產品，即可獲贈蠟筆小新「和你玩遊世界」系列限定禮品，蘇寧SoClub會員更可尊享獨家禮遇，於蘇寧門店憑會員積分加錢換領。

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此外，憑中銀信用卡簽賬滿指定金額，更可享高達$1,200回贈，即日至2024年6月30日於蘇寧使用感應式Mastercard卡或電子支付簽賬滿$2,000即減$50。所有禮品數量有限，送/換完即止。

卡通行李牌：可愛吸睛的行李牌不但能點綴個人行李箱，背面亦可填上個人資料，減少遺失行李箱的機會。

衣物收納袋套裝：一套兩款不同尺寸衣物收納袋，方便整齊收納衣物或其他小物，更能善用旅行箱空間。

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旅行頸枕：棉質頸枕具承托力，於飛機或其他交通工具睡覺時能好好承托頸部，令睡眠更舒適。

摺疊式行李袋：26L大容量行李袋可摺疊收藏，輕巧便攜，使用時可以套在行李箱手拉杆，方便移動。

記者：李越樺