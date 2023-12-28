叱咤樂壇流行榜2023丨 戰情緊湊陳蕾有望衝擊「女金」？　Gin Lee擁兩首冠軍歌登頂呼聲高

▲ 陳蕾、Gin Lee被視為叱咤樂壇女歌手金獎的大熱！

由商業電台主辦的樂壇年度盛事《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於2024年1月1日舉行，令一眾樂迷相當期待！

今年的一大焦點是「光B」尹光首度打入《我最喜愛的男歌手》最後5強，女歌手方面其實都相當戰況激烈，「豹哥」陳蕾、李幸倪（Gin Lee）就掀起了叱咤樂壇女歌手金獎之爭！

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Gin Lee獨攬2首冠軍歌

被稱為「靚聲小天后」的Gin Lee今年初轉會至英皇娛樂，加盟新公司的她密密帶來佳作，《Dum Dum》、《企好》分別為5台冠軍歌，《單戀這件小事》在903亞軍歌，《後人類的美麗與哀愁》則最高位列第4位。

而Gin Lee的新作《哭泣健康指南》仍在上榜當中，並需視乎最後一週（第52週）12月30日報榜的成績。

她手執兩首冠軍歌，奪叱咤樂壇女歌手金獎的呼聲相當高，但她來自網民統計的播放次數是較陳蕾落後，故也不是「坐定粒六」。

Gin Lee在2016年至2018年奪《叱咤樂壇女歌手》銀獎，如她在今年成功奪女金，將是她首度「登頂」！

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陳蕾有望奪女金？

陳蕾與Gin Lee同樣在今年推出5首派台歌，當中僅得《伸縮自如的愛》為903冠軍歌，而《窮人的薔薇》、《神的不在場證明》為903亞軍歌，《青年危機》最高位列第4位，成績是相當不錯。

陳蕾的《以正義之名》於十二月初派台，現時仍在榜上，戰況相當激烈。

陳蕾過往曾三奪《叱咤樂壇唱作人》銅獎，並於2020年首奪《叱咤樂壇女歌手》銀獎，今年又可否再下一城呢？

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Gin Lee+陳蕾有份爭「我最喜愛」

陳蕾與Gin Lee同樣為《我最喜愛的女歌手》最後5強，與Serrini、鄭欣宜、謝安琪一同爭獎，同樣在2024年1月1日頒獎禮當晚揭曉得主。

另外，根據網民統計的播放率排名而計，有5首上榜作品的Serrini有機會首奪《叱咤樂壇女歌手》銅獎，緊隨其後的是AGA、Marf邱彥筒。

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