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肥媽李鼎打大佬丨游嘉欣化身最強Double May勁搶鏡　自爆「升Cup」秘訣唔簡單

娛樂 13:43 2023/12/28

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熱門 黎淑賢 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

游游好搞笑！

 由肥媽、李家鼎（鼎爺）及游嘉欣（游游）擔任主持的飲食節目《肥媽李鼎》，今年4月播出後贏盡好評，最新一輯《肥媽李鼎打大佬》載譽歸來，將於1月1日播出。

《肥媽李鼎打大佬》延續「肥媽李鼎」特色，兩位廚房強者肥媽、鼎爺再度聯手「出山」，一邊煮餸一邊交流人生大Project齊齊「打大佬」，至於「00後問題少女」游游則繼續打爛沙盤問到篤，最強鐵三角重現大放笑彈！
 
肥媽、鼎爺每集將配合不同主題炮製不同菜色，12集節目主題分別為「論盡終身大事」、「慶功變㷫功」、「職場求生術」、「人生導師的盛宴」、「壽星的煩惱」、「橫財必勝法」、「婚姻的抉擇」、「宵夜風雲」、「退而不憂全攻略」、「大家族爭產風暴」、「一團和氣闖年關」和「新春傳統禁忌揭秘」。

A0女神丨游嘉欣聖誕節豪派福利　游游公主裙「中門大開」騷天賦本錢【多圖】

內容超爆

早前播出預告片花生指數極高，游游提到肥媽第一任老公出軌事件，肥媽直認不諱：「返到屋企時，有兩條友瞓喺我床嗰度。」游游聞言嚇到O晒嘴！

早前傳出有拖拍的游游，被肥媽和鼎爺夾攻，肥媽說：「圈外人吖嘛，連我都知啦。」鼎爺加多腳說：「我知道咗好耐啦，唔講之嘛。」被玩的游游則口窒窒搞笑謂：「冷靜啲先大家！」

縱橫娛樂圈多年的肥媽更大拋娛圈金句：「娛樂圈冇是非你做咩呀？最緊要有是非，你理得佢好定唔好吖？」字字珠璣 ！

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化身Double May成焦點
 
至於「00後問題少女」游游每集開首都會上演小趣劇大放笑彈，並會一人分飾六角，包括游游本人、惡死包租婆、橙髮男仔頭、冬菇頭林亞珍、金髮Rock妹以及身材勁爆的Double May，可愛度十足的游游還會在小劇場大晒Cute爆表情包，值得期待 ！

眾多角色中最吸睛的造型非「墊」鬥格十足的Double May莫屬，游游受訪時害羞指花了不少時間「升Cup」：「入面攝咗好多綿花整到有一定嘅厚度，再加埋個斜孭袋，咁先做到製作組想要嘅『山峰』效果，其實突然間身材變得咁唔同，都真係有啲尷尬嘅，感覺好唔係自己咁，不過作為飾演Double May嘅演員，我會抱住專業嘅態度去完成呢個小劇場。」

游游呢個D ouble May 造型，「墊」鬥格十足，佢話身材突然變到咁好，自己都有啲尷尬！

配音有難度

講到一人分飾六角最大難度，游游坦言被配音考起：「因為幾個角色變化都好大，每個角色嘅年齡層都唔同，配音嗰時真係絞盡腦汁，又要Chok聲又要扮男仔聲，雖然好難，但都覺得好有趣。我自己最鍾意Rock妹個角色，因為自己聽番個配音都覺得唔錯。」 

另外，游游在社交網分享一系列穿上低胸紗裙的美照，化身公主的她大晒事業線，吸睛十足，不少網民更留言「游游公主真美」，與平時清純形象有不同味道！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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