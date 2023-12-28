台灣旅遊｜高雄限定Miffy展4大打卡位　玩光影互動創作專屬特別版Miffy【內附地點】

各位Miffy迷要注意了，集結逾300位設計師參與創作的台灣「112玩玩兔米飛創意展」巡迴站，最終抵達高雄！由即日起至明年3月12日，於高雄駁二藝術特區設設展，不但展出逾大量創意Miffy作品，現場更設互動展區、展場限定商品，快點把握機會朝聖打卡！

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1.必睇親簽原版版畫

展覽設5大展區，包括時尚米飛、米飛時裝秀、藝術米飛、青春米飛及狂想米飛，現場更有20幅Miffy原版版畫，通通都有作者的親筆簽名，見證著Miffy一路走來的成長轉變！

2.逾300位設計師打造特別版Miffy

於認識Miffy以外，展覽亦注重創新，為Miffy帶來嶄新的面貌。各具風格的設計師們花盡心思，於Miffy上注入不同元素，如原住民泰雅族、暗黑搖滾、花系等，創作出充滿驚喜，且獨一無二的特別版Miffy。

3.必玩互動光影裝置

除了有得影，現場更有大量互動遊戲，讓大家投入Miffy的可愛世界。如光影互動裝置，大家用顏色筆為Miffy畫出不同裝扮，創作更可即時投影於大螢幕上，看到Miffy穿上你設計的衣服走來走去，相當可愛！

4.入手會場限定商品

逛完展覽，當然少不了買展場限定商品。既有多款超可愛的毛絨絨的吊飾、公仔，大家亦可以抽盲盒，各個造型、表情和動作的Miffy都極之趣怪，收藏一流！

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玩玩兔米飛創意展

地點：台灣高雄駁二藝術特區P2倉庫

日期：即日起至明年3月12日

開放時間：10am至6pm（31／12休館一天）

＊免費入場

記者：Panda