【虛擬資產】青年疑誤墮洗黑錢法網涉款過億 　吳傑莊促監管線下虛擬資產找換店

▲ 吳傑莊交代收到的求助個案。（趙居逸攝）

立法會議員吳傑莊表示，近日收到約6個求助個案，疑有青年因虛擬資產誤墮洗黑錢法網，其中有案例牽涉上億元，警方正在調查該案，而其他同類個案，均涉及數千萬元。吳傑莊要求政府考慮對線下虛擬資產找換店監管。

吳傑莊聯同部份反詐騙大聯盟成員、持牌虛擬資產交易所代表及律師代表今日上午舉行記者會，交代收到多宗求助個案。律師吳文謙表示，金額最高的個案中，一位青年疑因錯信朋友，而導致被利用個人信息身份，在國外開設虛擬資產帳戶，並存入來歷不明的虛擬資產。其後，該青年通過香港個人銀行帳户，取出大量現金並交到線下虛擬資產找換店，再交給該朋友手中，周而復始。由於涉及金額過大，該青年共開設的16個銀行帳戶，亦先後被關閉。

吳傑莊表示，這些青年多為剛畢業的大學生，亦有於海外畢業返港，並正在尋找工作。他呼籲青年遇到相關情況時必須提高警惕，要考究虛擬資產的來源、大量現金從何來等問題；如被銀行關閉其帳戶，亦應警惕自己相關行為是否有機會觸犯法例。

吳傑莊要求政府應考慮對線下虛擬資產找換店監管，包括要求做好妥善 KYC（了解客戶）及反洗錢流程。同時，也建議有關當局加強對洗黑錢罪案的防範意識，並加強宣傳和教育市民，以提高自我防範，保障財產安全。

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記者：趙居逸