2024農曆新年｜采悅軒應節賀年糕點+美饌 限時預訂享早鳥優惠

▲ 「采悅軒」賀年盆菜，寓意來年盤滿缽滿。官方圖片

辭兔迎龍，農曆新年少不免賀年食品應節。香港東涌世茂喜來登酒店以「采悅軒」賀年美食及「嶼坊」豐收自助餐，打造傳統節日滋味。

由即日起至2024年1月20日，於網店訂購可享早鳥優惠。

「采悅軒」的賀年糕點包括：香氣四溢的巴馬火腿蘿蔔糕、香甜的沖繩黑糖薑汁年糕，又或是口感煙韌的乾清棗皇糕，送禮自用同樣得宜。而尊貴賀年禮籃盛載多款節日美食，北海道元貝、頂級蝦乾、特級花菇、臘腸、膶腸、采悅軒X.O.醬、采悅軒自家製琥珀合桃、悅茶，加上巴馬火腿蘿蔔糕，贈予摯親好友，表達新一年的祝福。

▲ 多款「采悅軒」賀年糕點送禮自用皆宜。官方圖片

滋味賀年盆菜

與家人聚首一堂享用熱氣騰騰的足料盆菜，寓意來年盤滿缽滿。盆菜的食材各有吉祥寓意。嚴選矜貴及新鮮時令食材，包括六頭南非鮑魚、名貴厚花膠、瑤柱、髮菜、金蠔、大虎蝦、豬手、燒肉、貴妃雞、燒鴨、手打鯪魚球、淮山、白蘿蔔、娃娃菜、枝竹及北菇，配上秘製湯汁底，材料豐富。

供應期由2024年1月1日至2月28日止。價錢為港幣$2,388 四位用配砂鍋，2024年2月4日前預訂可享8折優惠。

▲ 「采悅軒」年糕用上香甜的沖繩黑糖薑汁製成。官方圖片

賀年菜式

「采悅軒」又供應吉祥寓意的賀年菜式，與親朋好友歡聚一堂，同賀新歲。

「采悅迎新禧」，經典賀年佳餚以充滿吉祥寓意的名字為其披上華麗新衣。紅袍錦繡 — 乳豬拼盤、黃金滿屋 — 至尊炸釀蟹蓋、玉燕展翅 — 雞茸燕窩羹、年年有餘 — 碧綠炒斑球、金雞報喜 — 當紅脆皮雞、竹報平安 — 竹笙扒豆苗、五穀豐收 — 生炒臘味糯米飯，最後以新春團圓 — 遠年陳皮紅豆沙湯圓作結，喜氣洋洋。

▲ 新一年當然要有「當紅」脆皮雞。官方圖片

「祥龍獻瑞」，更有賀年必備的意頭菜，象徵風山水起的乳豬撈起，七彩食材令人賞心悅目，亦有五福臨門的寓意。哈哈大笑 — 黃金蝦球，鹹香惹味的鹹蛋黃醬，包裹彈牙鮮甜的大蝦，香脆可口。加上其他精緻菜式：龍躍金門 — 蟹肉燕窩羹、金銀滿載 — 黃金豆酥白鱈魚、金雀報喜 — 招牌妙齡鴿、發財好巿 — 髮菜金蠔瑤柱甫、豐盛年年 — 生炒臘味糯米飯，同樣以團團圓圓 — 遠年陳皮紅豆沙湯圓作結。此賀年饗宴代表著對新一年的希望和祝福的傳遞。

采悅軒亦提供多款單點的賀年推介菜式。除了乳豬撈起、黃金蝦球外，鮮甜的淮陽浸東星斑球，以及惹味的鮑魚海味一品煲，無論是家庭聚會還是與朋友共度賀年，都是絕佳選擇。

「祥龍獻瑞」(HK$3,888/四位用)

▲ 象徵風山水起的乳豬撈起加上七彩食材象徵風山水起，五福臨門。官方圖片

采悅軒

地址：香港新界大嶼山東涌怡東路9號香港東涌世茂喜來登酒店2樓

賀年糕點:即日起至2024年1月20日供應

賀年菜式: 2024年1月1日至2月28日止供應

賀年菜式: 2024年2月8日至24日(年廿九至十五)供應

記者：傅承嘉