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重啟人生｜男友遊泰遇車禍半癱失明　無懼坐輪椅再出國　女友陪復康半年：換我推他去旅行

醫健人物 18:20 2023/12/28

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熱門 黎淑賢 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

愛情的力量可以很強大，兩人攜手可以衝破難關。內地一對愛好周遊列國的情侶在年初遊泰國期間，男友在旅途中出車禍頸椎骨折昏迷，人生自此有了翻天覆地的轉變。兩人曾陷感情危機，幸有一信念互相扶持，且男友康復神速，坐在輪椅上再次與女友踏上旅途。

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內地女子阿秋在「小紅書」，分享照顧下半身癱瘓男友的生活和旅行點滴。兩人在今年2月到泰國蘇梅島旅行，豈料在旅行中途的一個晚上，阿秋收到醫院通知其男友出車禍送院急救，經醫生診斷後判斷是頸部骨折導致脊髓休克；當時男友昏迷，下半身沒有知覺。阿秋在社交平台發文求救，詢問如何回國，

「求助，在國外受傷半身沒知覺怎麼回國？」

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    • 曾陷分手危機 靠1信念約定互相扶持

    幸好有網民幫忙聯絡當地大使館，折騰12天後終於將兩人送回國接受治療。當時阿秋感到徬徨，面對很多第一次，例如第一次照顧截癱病人；為了幫男友每2小時翻身一次，晚上睡在醫院地板上；每天餵食男友等。半個月後，她因為操勞過度而捱出病來。當時兩人在醫院，曾經為分手一事而糾結；男友一方面怕自己耽誤女友的發展，提出回鄉休養。

    阿秋亦表明自己心意，指自己是不會扔下他不管的，「無論面對甚麼困難，我們都一起面對，不離棄不放棄」，兩人最終約定互相扶持，

    「他對我的好只有我知道，我現在是不會拋下他不管不顧的，我們都需要彼此。」

    由零開始 學習照顧截癱病人

    3個月後，男友獲准回家休養，阿秋擔起每天換藥、翻身、照顧男友起居的責任。她在社交平台上分享生活點滴，為了男友每天都做各式各樣的菜式。從她上載的相片可見，每樣都色、香、味俱全。此外，她更為男友選購輪椅助行。在阿秋的悉心照料下，半年後，兩人踏上意外後的首次旅程。

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    「換我推他旅行！」

    兩人本身是個旅行愛好者，意外後亦無損兩人對於外遊的熱衷。兩人其後亦去過很多國家，除了海南三亞、新加坡外，甚至飛出亞洲，遊歷美國、加拿大等地。兩人一直相伴著彼此創造共同的旅行回憶，亦體驗各地的無障礙設施。

    旅程中有笑有淚，其中有一次，男友的輪椅下機後丟了腳踏板，於是阿秋就拉著男友的腳去登機，姿勢滑稽，男友更用手機拍下搞笑一刻；兩人亦有浪漫時刻，到訪尼亞加拉大瀑布時，男友偷偷訂了旋轉餐廳為阿秋準備驚喜；而感動一刻，莫過於阿秋在遊東南亞時敏感出疹，男友獨自出門買藥給她，讓她十分感動等等。

    與男友重聚慶生 感概重啟人生

    由於兩人住在不同城市，阿秋住在北京，其男友住在福建，兩人自12月中雲南昆明旅遊後就分隔異地；直至今年平安夜，亦是男友生日，兩人再度重逢。阿秋見男友獨居半個月後進步很多，起居自理都漸有起色。她感概發文回顧這一年，指兩人皆經歷了很多，體會到過去的事情已是無法改變，

    「我們決定重啟人生。人生其實沒有那麼脆弱，你可以有很多失敗的機會，你可以盡情探索，你可以摔倒很多次，但只要最後能爬起來就可以了！」

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