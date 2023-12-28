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玲玲友情報丨麥玲玲邀絕世好老闆任嘉賓　上市公司主席：派錢是對員工最好的鼓勵　

娛樂 15:57 2023/12/28

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熱門 黎淑賢 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

陳洪楷任麥玲玲主持節目《玲玲友情報》嘉賓。

堪輿學家麥玲玲帶領2位J2ers黃紫恩（Jojo）、蔡景行（行仔）主持的清談節目《玲玲友情報》，逢周三晚11點J2（82台）播映。昨晚（27日）一集主題為「老闆唔係咁樣做」，請來有「好老闆」之稱的上市公司主席陳洪楷做嘉賓，分享打工時遇過的老闆有多變態。

香港地好老闆可遇不可求，打工仔只能自求多福。玲玲師傅請來「好老闆」世一的陳洪楷擔任嘉賓，他提供當「好老闆」的秘訣︰「唔好掛住淨係自己搵錢，唔識派錢。」笑言「派錢」是對員工最好的「鼓勵」。

玲玲友情報丨麥玲玲公開「最強生B攻略」　玲玲師傅指此生肖女性婚姻運較差

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捱天花板級侮辱

在節目中，陳洪楷提到當年任職地產代理時，遇過最經典的老闆，笑說︰「第一日200人見工，面試時老闆扮飲醉狂鬧人，好快得返30人返工。」

陳洪楷直言，佩服這位地產老闆，用短短幾分鐘就篩走170人，節省面試工序。接住第一日返工，老闆帶住剩餘30名職員到名店試衫，讓他們受盡白眼還未止，又罰未達標的員工掛住「我係廢柴」牌企在皇后大道中，徹底磨滅員工的自尊心。

他解釋，自己能捱到最後的原因︰「係真係無面嘅，但調轉諗連天花板級（侮辱）都頂得住，我第時出去搵生意嘅面懵程度，一定無呢單嘢咁犀利？仲有咩難到我。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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