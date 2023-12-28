網絡熱話︱29歲新移民做地盤釘板日薪$3000　一家四口租300呎單位望置業

▲ 29歲新移民從事地盤釘板工作，現日薪3,000元、一家4口居住香港300呎單位，期望盡快買樓置業。

香港地方寸土寸金，買樓置業是不少人工作賺錢的目標。一名29歲的新移民爸爸，從事地盤釘板工作由入職日薪750元做到現在日薪3,000元，一家4口現居住香港300呎月租$12,000單位，他訪問時不禁感嘆：「香港地方寸土寸金，都是這麼小的了」。作為經濟支柱的他正努力工作賺錢，期望能在未來1、2年內買樓置業。

最新影片推介：

一段來自內地抖音女博主的訪問短片，受訪者為一名29歲的男子，現任職地盤工的他，透露自己日薪3,000元，與28歲擁大學學歷的妻子、兩名兒子同住月租$12,000，300呎2房1廳單位。家中分隔簡單，主人房有一張雙人床供夫婦二人，另一間房有碌架床，長子則睡下格床，上格床留給偶爾來過夜的外母。廚房後方就是洗手間，只能容納一人大小，他形容洗澡時要站近拉上浴簾馬桶旁邊沖花灑，感嘆：「香港地方寸土寸金，都是這麼小的了」。

一家4口每月開支4萬元

作為家庭經濟支柱的新移民爸爸，婚後妻子負責在家中照顧2名兒子和打理家務。他獨力負擔一家4口的開支，他透露每月開支大約需要4萬元，包括房租1.2萬元、日常膳食費1萬元，2名小孩每月各要花1萬元，再扣除平日上班支出和購買日常用品的開支等。

她分享妻子是家中的「財政大臣」，直言「我身上沒銀行卡的」。他表示自己雖然蛀牙，導致進食時經常酸痛，面對香港百物騰貴，也不捨得花費3萬元在香港補牙。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

入行750元做到3,000元一日

10年由前母親申請帶他來港，僅小學畢業的他沒有太多選擇，只能做釘板工作，剛入行時日薪只有750元，後來老闆見他勤勞的工作態度，便加薪50元至800元一日，隨10年年資，工資上漲至3,000元一天。他自問學歷不高，工種選擇相對較少，辛勤工作的他表示珍惜每個工作機會，「我一天不去上班，我在家裡睡覺，人家都在進步，你在退步，那種壓力是無形的，會推使你想去工作」。

他不斷自我改進，拒絕偷懶以免錯失任何工作機會：

「我覺得出來拿人家的錢做事，你就要對得起你這個價格，每個人都是很辛苦，我們大家換位思考，如果你是做老闆，我給你一天打個比方是1,000，你起碼要做1,000塊的事情給我，偷懶的話呢，人家就覺得你這個人不行，那你下次沒機會了。」

期望2年內買樓置業

他分享在港打拚辛酸史，他認為內地和香港工作的最大分別，香港做任何事都要靠自己，沒有其他人會幫你。故他希望兒子能自力更生，努力工作賺錢儲蓄。最後他期望靠努力能在未來1、2年內買樓置業，給一家4口有更好的生活。 這則街頭採訪多達11萬觀眾點讚，網民對他的生活和工作態度有不同反應，更多網民留言點擊以下圖片：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

12月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：王明芳