育兒心得︱女兒踏入12歲後突然好貪靚 爸媽必學3招贏取女兒信任

▲ 《青春本我》劇照

若然你的十二歲女兒有天突然大嚷：「哎吔！我無衫着呀！無一件衫見得人呀！」女兒的衣櫃明明是塞滿了漂亮衣裳，她怎會說無衫可穿呢？

恭喜你，你的女很正常！

若然你的青少年女兒突然極為注意健康飲食，就連從小最喜歡吃的炸雞髀、燒雞翼、雪糕、朱古力等，都統統戒絕。你懷疑她幹嘛會性情大變呢？

恭喜你，你的女兒很正常！

若然你的女兒突然極之注重儀容，非常介意別人取笑她雙腳像象腳，或要求脫了鼻頭的黑痣，又或討厭自己戴眼鏡、髮質太硬或患濕疹。

請不要擔心，你的女兒很正常！

女兒緊張自己的儀容，是因為她着緊自己的個人形象。在子女的成長過程中，尋找身份認同是很正常的發展。「我是誰？」「別人會喜歡我嗎？」「我很討人厭嗎？」「如何令別人欣賞我、喜歡我？」這是青少年經常藏於心底的疑惑。

爸媽多了解子女在成長蛻變中的心理狀況，要多聆聽、多諒解。這個階段的子女，最討厭爸媽說：「外表唔重要，人最緊要有內在美呀嘛！」「把口生喺人嗰度，你咪理人批評你乜嘢啦！」

「阿媽係女人」的道理，少說為妙，行動最實際。子女的穿衣品味在蛻變中，不再喜歡穿媽媽購回來的衣服了，請給予他們自由選購衣物的空間吧。若然媽媽肯主動協助女兒選購護膚、護髮品，她必定會很感激你。

當爸媽贏得子女的信任時，說話自然會添分量，子女容易聽進去：「女呀，外表不是不重要，但個人魅力肯定更重要呀，比如係自信呀、幽默感呀，都會增添一個人嘅受觀迎程度呢！」

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