報告-【TOPick 好物試用專員試用活動】Paige Luminous Timeless 美容儀

試用專員: yan tse

我試用了張㬢雯代言的珮肌Paige Luminous Timeless美容儀

用了三星期時間，每星期用二至三次，每次都是用了四大功能：RF淡紋緊緻、EMS輪廓提升、EIP高效滲透 及 眼部護理，具淡紋、導入及緊緻等效果，讓我在繁忙的日程中都可安坐家中享受專業級的護膚體驗。

我用了LED橙光，主要希望可以淡化面側的斑，並配合品牌推出的24K Gold Aqua Gel金箔水潤凝膠一同使用，用後肌膚明顯變得潤滑有光澤，而且真的面側兩旁的斑淡化了很多，所以我都會推薦朋友購買此美容儀，令每位女性都可擁有光滑的肌膚。

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試用專員: Moni

今次好幸運被抽到Paige Luminous Timeless 的美容儀，急不及待當晚立刻使用。佢跟機有支Gel，仲有少少金箔，每天選用咗佢嘅EMS模式試用，用咗五次後，我嘅虎紋明顯淡咗同埋膚色有白咗，幾有驚喜，可以睇before & after相，我無P圖。我會繼續使用及試用其它模式。我亦都俾我個女試用，佢用咗導入模式，用完後明顯皮膚白咗及毛孔都細咗，呢部美容儀我對佢真係有滿滿嘅信心，幾好用，我亦都會推薦俾我朋友使用，真係好感謝topick送俾我呢份嘅聖誕禮物。

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試用專員: wong blue

Paige Luminous Timeless 嘅美容儀櫻花粉顏色，給人一種溫柔和女性化的感覺，粉粉嫩嫩完全滿足咗少女心嘅我！😍 佢採用咗三角電極設計，完美貼合面部輪廓之餘，24K GOLD 嘅材質仲係對敏感皮膚的使用者非常友好～

Timeless 美容儀嘅最大特點係提供咗多種模式俾用戶根據個人需求選擇合適嘅模式。佢具有五大功能，包括 RF 淡紋緊緻、Emf 輪廓提拉、EIP 高效滲透、Combo 快速綜合護理同眼部護理。功能全面，針對不同的皮膚問題進行處理！

RF 淡紋緊緻功能可以幫助減淡皺紋，恢復皮膚的彈性，用後皮膚感覺更緊緻，細紋亦即時減淡咗唔少！

EMF 輪廓提拉功能幫助提升面部輪廓，令臉部更加緊實同年輕。用嘅時候好似感覺到臉部被輕微嘅按摩效果，完成仲終於見到久違了嘅下巴線條🥹🥹

EIP 高效滲透可以幫助皮膚更好地吸收護膚品，從而增強護膚效果。我用咗產品隨機附送嘅24K gold Aqua gel，感覺超級滲透，皮膚變得更加水潤同有光澤。

眼部護理模式專為眼部肌膚設計，可以減輕眼袋和眼紋，提亮眼周膚色，使用過程感到暖暖地，眼部肌膚的狀態重即時冇咁攰精神咗，如果話眼部係判斷一個女人嘅年齡嘅重要特徵，呢部美容儀完全係輕熟女嘅救星！！🥺

Combo 快速綜合護理模式，這個模式結合了多種功能，可以同時處理多個皮膚問題～ 對於繁忙嘅香港人嚟講真係超級方便，節省去美容院嘅時間同時又可以得到全面嘅美容護理效果💗

總結而言，Paige Luminous Timeless 美容儀功能多樣且效果顯著！設計優雅，使用方便，能夠提供個人化的護理體驗，如果你正在尋找一款能夠改善肌膚狀態並提升面部輪廓的美容儀器，呢部居家美容儀真係相當值得推薦！

再次謝謝提供試用機會～希望下次能夠再選中😆💗