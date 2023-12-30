  • 21°C
香港時間 : 20231230日 (週六) 10:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 叱咤樂壇流行榜2023 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

癌症殺手｜醫生拆解陰莖癌5大先兆　一部位沒清潔恐惹禍　警告：只能斷根求生

醫生診症室 09:00 2023/12/30

分享：

分享：

熱門 叱咤樂壇流行榜2023 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

男士們注意，切勿輕視包皮清潔，否則隨時引起病變！有泌尿科醫生警告，在沒有割包皮的情況下，包皮太長、太緊，以及沒有完善清理包皮內側的狀況下，特別容易引起病變，導致陰莖癌的發生；一旦出現5大狀況，便應儘早求醫。

最新影片:

活得健康啲
生命鬥士 | 公院護士患4期卵巢癌　捱過6次化療重返職場：更理解病人

台灣泌尿科醫生戴定恩在Facebook發文表示，陰莖癌是部分中晚期才會被發現的癌症之一，主要是因為腫瘤常常被藏在包皮內側難以被發現，且發現後的治療方式大多只有「切除」此唯一選擇。

戴醫生表示，陰莖癌常見於中年男性，主要是因為龜頭和包皮受到長時間的慢性刺激，導致龜頭與包皮內面產生病變。一般來說，在沒有割包皮的情況下，包皮太長、太緊，以及沒有完善清理包皮內側的狀況下，特別容易引起病變，導致陰莖癌的發生。

陰莖癌5大病變先兆

戴醫生指一般來說，陰莖癌常見的症狀主要會有表面出現紅斑、表皮潰爛、傷口不容易癒合、流膿、局部出血疼痛等，建議倘若陰莖的表面出現以上症狀，一定要盡快就醫檢查。

點擊圖片放大
+6
+5

主要治療方式

目前現有的陰莖癌症治療方式仍然以切除手術為主，沒辦法像其他皮膚癌的手術進行局部切除，主要是因為陰莖的皮膚很薄，因此只能針對局部病灶進行部分陰莖切除術。倘若遇上癌細胞擴散，則必須加上放射治療與化學療法。

陰莖癌預防方法

陰莖癌的預防方式無他，戴醫生建議大家在洗澡時將包皮翻起來清洗，完整清潔包皮垢，才能避免刺激陰莖導致癌症發生。

本文內容獲「熱血暖男戴定恩泌尿科仁醫｜台北信義北醫疝氣結石攝護腺專業」授權刊登。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

健康問題 醫生 台灣

最高瀏覽

倫常命案｜疑學業問題爭執　屯門湖景邨母刀斬17歲兒後墮樓亡　怒火中燒宜以4步控制情緒
倫常命案｜疑學業問題爭執　屯門湖景邨母刀斬17歲兒後墮樓亡　怒火中燒宜以4步控制情緒
【倫常慘案】屯門少年與母因學業問題起爭執　母親刀斬親兒後墮樓亡
【倫常慘案】屯門少年與母因學業問題起爭執　母親刀斬親兒後墮樓亡